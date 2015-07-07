金属期市：伦铜触及六年低点，因中国股市大跌及希腊危机

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 部分基本金属下跌风险有限
* 铜市受季节性需求沉闷打压
路透伦敦7月7日 - 伦铜周二挫至六年低点，因希腊债务危机可能造成金融市场不稳定，带动美元上扬，且中国股市大跌。
其他工业金属也下挫，期镍暴跌10%，为2010年5月来最大单日百分比跌幅，并跌至2009年4月来最低的10,440美元。
期铝触及六年低点1,641美元，期锌跌至2013年12月来最低的1,925美元。
三个月期铜 一度重挫近6%，报5,261.50美元的2009年7月来最低。期铜收报5,339.5美元，周一收报5,590美元。
“在希腊局势有些明朗以及中国股市出现稳定迹象前，宏观因素将继续主导，”中银国际商品市场策略部门主管Xiao Fu表示。
“铜价目前已经跌至我认为的区间底部。部分金属下跌风险有限。”
希腊总理周二将向欧元区紧急峰会提交提议，这是该国留在欧元区的最后机会。
中国投资者周二抛售股票，此前中国国务院总理李克强表示，中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展，但未特意提及重挫的股市。
未来几日，铜价预计还将受到库存增加的打压。最新数据显示，LME铜库存增加7,675吨，报329,175吨。
期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,665美元，周一收报每吨1,695美元。期锌 收报1,930美元，周一收报2,014美元。
期铅 由1,766美元跌至1,722美元，稍早触及近四个月低点1,703美元。
期锡 一度重挫近5%，报13,605美元，收盘报13,850美元，周一收报14,300美元。
期镍 由11,700美元跌至10,660美元。(完)
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