金属期市：美元下滑带动期铜上涨，但中国忧虑持续

* 对希腊的不确定性犹存

* 投资人担心中国股市暴跌可能影响实质经济

路透伦敦7月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跳升，因美元下滑，但投资人担心主要消费国－中国因股市暴跌及经济成长放缓可能拖累需求，加之希腊债务危机，可能拖累铜价重启跌势。

美元走软令铜等美元计价商品对非美国买家而言价格更低。短线交易商和基金利用这层关系，近几日短线投资人一直在卖空，目前正轧平这些仓位。

LME三个月期铜 稍早触及六年低点5,240美元，收盘大涨3.4%，报5,520美元，周二收报5,339.50美元。

“昨日重大走势后，不可避免出现了获利了结。”渣打金属分析师Nicholas Snowdon表示。

“但希腊危机和中国股市仍有极度不确定性，如果未能良好的解决，价格可能仍会承压。”

在希腊银行业面临崩溃之际，欧洲领导人步步紧逼要希腊总理齐普拉斯拿出可行提案。眼见希腊银行业手中现金已撑不了几天，而欧洲央行也在收紧钱袋子，齐普拉斯必须说服欧元区其它18国领导人，迅速启动谈判商讨救助问题。

中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体。

期铝 盘中挫至六年低点1,631.50美元，收报1,671美元，周二收报1,665美元。期锌 升54美元，收报1,984美元。

期铅 由1,722美元升至1,786美元，期锡 收报14,150美元，周二收盘报13,850美元。