金属期市：中国股市强劲反弹刺激期铜上涨，但对中国成长仍有隐忧

* 救市措施刺激中国股市强劲反弹6%

* 对中国经济成长的忧虑持续，构成下滑风险

* LME铅库存两日内取消仓单1.4万吨

路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四进一步从昨日触及的六年低点反弹，因中国政府成功抑制了股市出现恐慌性抛售，但对中国经济成长的潜在忧虑犹存。

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

全球铜消费45%靠中国。

“未来几周将持续疲弱，希腊危机尚未解决，且对中国经济成长仍有忧虑，但因全球经济成长将持续增强至明年，铜价跌幅可能有限。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称。

LME三个月期铜 攀升2%，至每吨5,632美元，昨日大涨3.4%，但昨日盘中一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。

希腊忧虑仍在发酵。希腊日报Kathimerini报导称，希腊正在酝酿覆盖未来两年的120亿欧元(133.3亿美元)改革方案，以对本国经济在经历数月艰难债务谈判后重陷衰退做出补偿。这一规模要高于此前的计划。

其他金属中，三个月期锡 升1%，报14,295美元，现货价格较三个月期价升水48美元，周三曾升至11月来最高的54美元，显示市场可能愈发吃紧。

LME铅库存过去两日出现1.4万吨的取消仓单，也显示供应吃紧。期铅 升1.6%，至1,815美元，盘中触及三周高位1,832美元。

期镍 大涨4.9%，报11,500美元，为八个月最大单日升幅。

期铝 升1.7%，收报1,700美元。期锌 升1.3%，收报2,010美元。(完)

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