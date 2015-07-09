金属期市：中国股市强劲反弹刺激期铜上涨，但对中国成长仍有隐忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 救市措施刺激中国股市强劲反弹6%
* 对中国经济成长的忧虑持续，构成下滑风险
* LME铅库存两日内取消仓单1.4万吨
路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四进一步从昨日触及的六年低点反弹，因中国政府成功抑制了股市出现恐慌性抛售，但对中国经济成长的潜在忧虑犹存。
中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。
全球铜消费45%靠中国。
“未来几周将持续疲弱，希腊危机尚未解决，且对中国经济成长仍有忧虑，但因全球经济成长将持续增强至明年，铜价跌幅可能有限。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称。
LME三个月期铜 攀升2%，至每吨5,632美元，昨日大涨3.4%，但昨日盘中一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。
希腊忧虑仍在发酵。希腊日报Kathimerini报导称，希腊正在酝酿覆盖未来两年的120亿欧元(133.3亿美元)改革方案，以对本国经济在经历数月艰难债务谈判后重陷衰退做出补偿。这一规模要高于此前的计划。
其他金属中，三个月期锡 升1%，报14,295美元，现货价格较三个月期价升水48美元，周三曾升至11月来最高的54美元，显示市场可能愈发吃紧。
LME铅库存过去两日出现1.4万吨的取消仓单，也显示供应吃紧。期铅 升1.6%，至1,815美元，盘中触及三周高位1,832美元。
期镍 大涨4.9%，报11,500美元，为八个月最大单日升幅。
期铝 升1.7%，收报1,700美元。期锌 升1.3%，收报2,010美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”