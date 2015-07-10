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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 10:02 BJT

更正-金属期市：伦铜因希腊有望达成协议企稳，但周线恐下跌逾2%

(更正：因译文有误，第三段应为“跟随”伦敦期镍周四涨势，而非“带动”)

路透墨尔本7月10日 - 伦敦期铜周五基本持平，因希腊可能与债权人达成协议的希望变大，而且中国股市在过去一周暴跌后企稳。

0043GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,626美元。伦铜本周料将下跌逾2%，周三曾触及六年低位5,240美元。

上海期交所期铜 反弹1.8%至每吨40,790元人民币(6,571美元)，亦自六年低位进一步回升。上海期镍 隔夜劲扬5%，跟随伦敦期镍周四涨势。

中国当局的救市举措力度日益加大，终于在周四迎来股市反弹约6%，但国家下重手干预市场的代价有可能在一段时间内拖累市场。

国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。

美国上周初请失业金人口攀升至2月以来最高，暗示就业市场复苏有所放缓。

周三一份报导称，花旗集团被判向瑞士大宗商品贸易商摩科瑞支付将近1,400万美元，此事涉及中国金属融资欺诈案所引起的旷日持久的法律纠纷。(完)

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