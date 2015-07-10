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亚洲 | 2015年 7月 11日 星期六 01:17 BJT

金属期市：期铜本周收低，因担心中国需求

* 中国股市反弹及希腊达成协议希望未能提振铜价

* 上海期交所铜库存增加3.7%，之前连跌13周

路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，本周收挫近3%，因最主要消费国－中国铜需求的担忧持续，尽管中国股市强劲反弹，且希腊同债权人有望达成协议。

中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。

全球股市和欧元也上涨，因寄望希腊做出的让步能令其同国际债权人在最后一刻达成协议，避免希腊破产。

但在铜市场，对中国需求的忧虑持续。

“目前基本面明显不佳，对此毫无疑问。中国今年需求看来不好，因国储局没有像去年那样采购。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown称。

LME三个月期铜 跌0.8%，至每吨5,590美元，周三盘中一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。

上海期交所铜库存较上周五增加了3.7%，至105,276吨，结束了13周连跌势头，这也令铜价承压。

有利的方面是上海保税区铜溢价攀升5美元，至一个月最高的70美元，反映在铜价大跌后有逢低承接买盘。

中国的分析师和交易商预计，未来几个月铜进口将增加，因LME铜价大跌令进口套利有利可图。

三个月期铝 收低0.2%，报1,696.50美元。期锌 收平，报2,010美元。期铅 跌1.4%，至1,790美元，期镍 大跌2%，报11,275美元，三个月期锡 跌0.3%，报14,250美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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