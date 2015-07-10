金属期市：期铜本周收低，因担心中国需求

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 中国股市反弹及希腊达成协议希望未能提振铜价
* 上海期交所铜库存增加3.7%，之前连跌13周
路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，本周收挫近3%，因最主要消费国－中国铜需求的担忧持续，尽管中国股市强劲反弹，且希腊同债权人有望达成协议。
中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
全球股市和欧元也上涨，因寄望希腊做出的让步能令其同国际债权人在最后一刻达成协议，避免希腊破产。
但在铜市场，对中国需求的忧虑持续。
“目前基本面明显不佳，对此毫无疑问。中国今年需求看来不好，因国储局没有像去年那样采购。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown称。
LME三个月期铜 跌0.8%，至每吨5,590美元，周三盘中一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。
上海期交所铜库存较上周五增加了3.7%，至105,276吨，结束了13周连跌势头，这也令铜价承压。
有利的方面是上海保税区铜溢价攀升5美元，至一个月最高的70美元，反映在铜价大跌后有逢低承接买盘。
中国的分析师和交易商预计，未来几个月铜进口将增加，因LME铜价大跌令进口套利有利可图。
三个月期铝 收低0.2%，报1,696.50美元。期锌 收平，报2,010美元。期铅 跌1.4%，至1,790美元，期镍 大跌2%，报11,275美元，三个月期锡 跌0.3%，报14,250美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同