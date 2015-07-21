金属期市：伦铜下滑，因美国升息前景提振美元上扬

国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，4月全球精炼铜市场出现81,000吨供应缺口，3月为供应盈余4,000吨。

希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项，这是在该国上周签署协议，同意严苛的新救助改革方案以来，开始回归正常的初步信号。

虽然当局试图吸引海外基金参与中国内地股市，但从海外基金对该市场有限曝险的谨慎态度可见，中国内地股市近期暴跌及部分个股暂停交易，已浇退了他们最初燃起的热情。

美国总统奥巴马已择定最后一个美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事空缺的人选，提名由密西根大学经济学家Kathryn Dominguez出任，为美联储领导团队增添一位国际经济专家。 (完)

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