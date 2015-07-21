金属期市：伦铜下滑，因美国升息前景提振美元上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，4月全球精炼铜市场出现81,000吨供应缺口，3月为供应盈余4,000吨。
希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项，这是在该国上周签署协议，同意严苛的新救助改革方案以来，开始回归正常的初步信号。
虽然当局试图吸引海外基金参与中国内地股市，但从海外基金对该市场有限曝险的谨慎态度可见，中国内地股市近期暴跌及部分个股暂停交易，已浇退了他们最初燃起的热情。
美国总统奥巴马已择定最后一个美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事空缺的人选，提名由密西根大学经济学家Kathryn Dominguez出任，为美联储领导团队增添一位国际经济专家。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”