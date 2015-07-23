金属期市：伦铜跌向六年低位，高盛下调铜价预估

高盛周三大幅下调铜价预估，因预计中国铜需求增长放缓及未来三年铜供应增加。

美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。