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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:40 BJT

金属期市：伦铜跌向六年低位，高盛下调铜价预估

高盛周三大幅下调铜价预估，因预计中国铜需求增长放缓及未来三年铜供应增加。

美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。

希腊总理齐普拉斯周三试图遏制党内的反对力量，稍晚议会将对债权人要求的第二轮改革方案进行投票，这是开始谈判救助协议的前提。

韩国第二季经济增长率较前季下降过半，录得六年来最差表现，受中东呼吸综合征(MERS)疫情、乾旱天气和出口疲弱的冲击。 (完)

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(编译 许娜/李春喜 审校 李爽/张若琪)

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