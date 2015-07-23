金属期市：伦铜跌向六年低位，高盛下调铜价预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
高盛周三大幅下调铜价预估，因预计中国铜需求增长放缓及未来三年铜供应增加。
美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。
希腊总理齐普拉斯周三试图遏制党内的反对力量，稍晚议会将对债权人要求的第二轮改革方案进行投票，这是开始谈判救助协议的前提。
韩国第二季经济增长率较前季下降过半，录得六年来最差表现，受中东呼吸综合征(MERS)疫情、乾旱天气和出口疲弱的冲击。 (完)
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(编译 许娜/李春喜 审校 李爽/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”