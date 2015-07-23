金属期市：期铜和期铝下滑，因供应过剩及中国需求忧虑

* 路透调查预计铜和铝的供应过剩增加

* 高盛预计铜价10月前跌至5,200美元，1月前跌至4,800美元

* 欧元兑美元升穿1.10美元，为一周首见

路透伦敦7月23日 - 伦敦期铜和期铝周四跌至两周新低，因投机商持续担忧全球供应过剩的情况不断恶化，及中国经济疲弱，遂恢复卖出。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及7月8日来最低的5,267.50美元，昨日大跌1.7%。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌1.7%，报5,270美元。

“市场人气普遍疲弱，偏空，”Societe Generale Newedge亚洲商品交易部门董事Richard Fu表示。

他还指出，投机商可能在增加空头仓位，这可能将期价压低至触动自动卖单的水准。

预计铜供应过剩的情况在近几个月加重，拖累铜价在7月8日跌至六年最低的5,240美元。

路透调查显示，分析师将今年铜市供应过剩预估几近翻倍，至19.4万吨。

高盛因中国需求增长放缓以及供应增加而下调铜价预估，也令市场承压。高盛预计明年年底前，铜价跌至4,500美元。

尽管欧元兑美元一周来首次升穿1.10美元，但金属价格仍下滑。

其他金属中，期铝 收盘也没有成交，买盘最后跌1.5%，报1,635美元的两周低点。

路透调查显示，分析师预计今年铝市场供应过剩将增加近10倍，至32.5万吨。

期锌 收低1%，报1,981美元，路透调查中锌是唯一预计会出现供不应求的金属。

三个月期镍 收低0.2%，报11,450美元，扭转本周稍早的升势。

期铅 下挫2.4%，报1,732美元的两周低点。期锡 升1%，至14,950美元。(完)

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