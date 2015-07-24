金属期市：期铜挫至六年低点，因担心中国需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 财新中国7月制造业调查远低于预期
* 欧元区企业活动在下半年初放缓
* 期铅和期锌录得逾两年最大周度跌幅
路透伦敦7月24日 - 伦敦期铜周五跌至六年低点，此前全球最大金属消费国－中国制造业数据疲弱凸显需求低迷，可能进一步拖低价格。
本周伦敦金属交易所(LME)市场受到投机商持续抛压，期锌和期铅录得逾两年最大周度跌幅。
最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。
对中国经济的担忧加之其他不利因素可能令金属市场持续承压，中银国际商品市场策略部门主管Xiao Fu表示。
“矿商输入成本在下滑，基本面不强，市场普遍的意愿是将资金从商品市场轮换到其他资产。”她表示。
“所有这些因素可能令市场维持压力。而且，夏季通常需求会降低。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及2009年7月来最低的5,191.50美元。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌0.2%，报5,260美元。
本周期铜大跌约4%，为约一个月最大周度跌幅。
短期内，5,000美元可能为铜市提供支撑，Fu称。
欧元区7月企业活动扩张速度低于预期，因希腊接近破产。Markit欧元区7月综合PMI初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。
美国6月新屋销售降至七个月最低，5月数据也被大幅下修。
期铝 逆势收高0.5%，报1,642.50美元。
一交易员表示，在期铝坚守在7月稍早触及的六年低点1,631.50美元略上方后，买盘浮现。
三个月期镍 收低1.2%，报11,310美元。
期锌 收低1.3%，报1,955美元。期铅 下挫0.8%，报1,719美元，期锌和期铅本周分别大跌5.2%和6.8%，为2012年底来最大周度跌幅。
期锡 受空头回补带动跳升3.4%，至15,450美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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