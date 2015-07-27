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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 00:53 BJT

金属期市：伦铜挫至六年低点，中国需求放缓忧虑弥漫市场

* 本周市场聚焦美联储会议

* 中国股市周一暴跌8.5%，创近八年半最大单日跌幅

路透伦敦7月27日 - 伦铜周一挫至六年低点，因中国股市周一暴跌，使全球最大铜消费国-中国需求前景低迷的前景更加黯淡。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早一度下挫近2%，至5,164美元，收盘报5,188美元，上周五收报5,260美元。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

“中国股市暴跌以及中国经济成长放缓的不利背景，肯定令投资人非常担心未来几个月中国的需求，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

“投资人期待中国政府采取措施刺激经济成长，但中国正进行结构性改革。重点是要从重工业转向消费者主导型经济，促进创新和科技发展。”

报告显示，在截至7月21日该周，对冲基金和基金经理人增持了COMEX铜的净空头仓位，这对铜价也是不利的消息。

交易商预计，基本金属价格将走软，但也预计美元下滑会带来一些支撑。

本周市场焦点在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议。

三个月期铝 收报1,639美元，周五收报1,642.5美元。三个月期镍 一度大跌3.5%至两周低点10,905美元，收盘报11,000美元，上周五收报11,310美元。

期锌 盘中跌至7月8日来最低的1,924美元，收报1,933美元，上周五收报1,955美元。期铅 由1,719美元跌至1,696美元。

期锡 升200美元，至15,650美元，因预计主要出口国印尼供应将吃紧。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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