金属期市：伦铜挫至六年低点，中国需求放缓忧虑弥漫市场

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 本周市场聚焦美联储会议
* 中国股市周一暴跌8.5%，创近八年半最大单日跌幅
路透伦敦7月27日 - 伦铜周一挫至六年低点，因中国股市周一暴跌，使全球最大铜消费国-中国需求前景低迷的前景更加黯淡。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早一度下挫近2%，至5,164美元，收盘报5,188美元，上周五收报5,260美元。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。
“中国股市暴跌以及中国经济成长放缓的不利背景，肯定令投资人非常担心未来几个月中国的需求，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。
“投资人期待中国政府采取措施刺激经济成长，但中国正进行结构性改革。重点是要从重工业转向消费者主导型经济，促进创新和科技发展。”
报告显示，在截至7月21日该周，对冲基金和基金经理人增持了COMEX铜的净空头仓位，这对铜价也是不利的消息。
交易商预计，基本金属价格将走软，但也预计美元下滑会带来一些支撑。
本周市场焦点在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议。
三个月期铝 收报1,639美元，周五收报1,642.5美元。三个月期镍 一度大跌3.5%至两周低点10,905美元，收盘报11,000美元，上周五收报11,310美元。
期锌 盘中跌至7月8日来最低的1,924美元，收报1,933美元，上周五收报1,955美元。期铅 由1,719美元跌至1,696美元。
期锡 升200美元，至15,650美元，因预计主要出口国印尼供应将吃紧。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开