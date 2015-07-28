金属期市：伦铜持稳，中国承诺支撑股市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在中国股市周一暴跌之后，中国证监会当晚否认国家队不再救市的外界猜测。证监会新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。
连续两个月下滑后，一项衡量美国企业投资支出计划的指标在6月强劲反弹，表明缩减资本支出对制造业的拖累正开始消退。
投机客的举动证实了所有人的想法，即预计大宗商品价格还将进一步下跌，因为对中国经济及美国升息的担忧，再加上人气减退，暗示市场将进一步下跌。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”