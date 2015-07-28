金属期市：伦铜持稳，中国承诺支撑股市

在中国股市周一暴跌之后，中国证监会当晚否认国家队不再救市的外界猜测。证监会新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

连续两个月下滑后，一项衡量美国企业投资支出计划的指标在6月强劲反弹，表明缩减资本支出对制造业的拖累正开始消退。

投机客的举动证实了所有人的想法，即预计大宗商品价格还将进一步下跌，因为对中国经济及美国升息的担忧，再加上人气减退，暗示市场将进一步下跌。 (完)

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