金属期市：伦铜上扬，投资者押注中国将出台更多救市举措

中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一(27日)集中抛售股票等有关线索进场核查。

美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。

Southern Copper 周二表示，由于全球金属价格大跌，上半年净利下滑12.6%，不过也表示已做好充分准备应对当前的“暂时性低迷”。

智利国有铜公司Codelco的合约工人开始为期一周的罢工，使该公司第二大铜矿周二短暂停工，该公司执行长正在与聘用罢工工人的公司进行谈判。

分析师周二表示，Freeport-McMoRan在北美的小型铜矿和钼矿可能减产，以帮助削减成本，此前该公司在大宗商品价格低迷之际对成本和支出进行了评估。(完)

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