金属期市：伦铜上扬，投资者押注中国将出台更多救市举措

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一(27日)集中抛售股票等有关线索进场核查。
美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。
Southern Copper 周二表示，由于全球金属价格大跌，上半年净利下滑12.6%，不过也表示已做好充分准备应对当前的“暂时性低迷”。
智利国有铜公司Codelco的合约工人开始为期一周的罢工，使该公司第二大铜矿周二短暂停工，该公司执行长正在与聘用罢工工人的公司进行谈判。
分析师周二表示，Freeport-McMoRan在北美的小型铜矿和钼矿可能减产，以帮助削减成本，此前该公司在大宗商品价格低迷之际对成本和支出进行了评估。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李春喜; 审校 李婷仪/李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。