更正-金属期市：LME期铜跟随中国股市反弹，在美联储声明前气氛紧张

(更正：正文最后一段期镍应为“收报11,250美元”，而非“收报11,25美元”)

* 安托法加斯塔矿业下调年产量预估

* 分析师预计美联储声明会提振美元、打压金属价格

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦7月29日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨，此前中国股市反弹，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明发布前，投资人表现紧张。美联储声明或为在9月升息铺路，可能会提振美元。

市场寄望全球最大工业金属消费国－中国追加刺激措施，带动铜价上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.6%，收报每吨5,330美元，盘中走势波动，一度触及5,398美元高位，但也一度跌至平盘下方。

今年迄今，期铜下挫近15%，周一因中国股市暴跌逾8%，期铜触及六年低点5,164美元。

中国股市沪综指周三缩量收升3.4%。分析师指出，今日沪指小幅高开后震荡回落，多空拉锯明显，尾盘在重工、交运、电力等国企股全线大涨带动下，股指快速反弹上涨。惟目前市场观望情绪浓厚，信心较弱，且场外配资存续问题仍不确定，预计短线续升空间有限。

“美联储发布声明后，美元可能走强，并可能打压商品价格，因这是美联储关键9月会议前的最后一次政策沟通，”经纪公司INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

支撑铜价的一个因素是许多投资人预期中国会追加刺激计划。

其他分析师指出，中国第四季需求增长加强以及供应收紧是对铜价前景乐观的一个理由。

周三安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)下调了全年铜产量指引。

其他金属中，三个月期锡 跳升至5月6日来最高的16,340美元，因空头回补带动。收盘期锡没有成交，买盘最后报16,150美元，持平于周二收盘水准。