金属期市：伦敦期铜持稳，空头回补引发的涨势消退

路透调查显示，中国7月制造业活动增幅料持稳，但增速仍温和，引燃中国经济放缓可能逐渐触底的希望。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

由于印尼贸易部一名高级官员患病，本周稍早印尼与美国矿业巨头自由港麦克默伦铜金矿公司 达成的出口协议的实施被无限期推迟。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金