金属期市：伦敦期铜持稳，空头回补引发的涨势消退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透调查显示，中国7月制造业活动增幅料持稳，但增速仍温和，引燃中国经济放缓可能逐渐触底的希望。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。
由于印尼贸易部一名高级官员患病，本周稍早印尼与美国矿业巨头自由港麦克默伦铜金矿公司 达成的出口协议的实施被无限期推迟。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”