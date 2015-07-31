金属期市：期铜因中国需求忧虑续跌，但美元疲弱限制了跌幅

* LME期铝触及六年低点

* 美国公布疲弱数据后美元指数下滑

* 关注8月1日中国公布的7月PMI数据

路透伦敦7月31日 - 伦敦期铜周五下滑，因投资人对中国需求的担忧持续，但在美国公布疲弱数据拖累美元下滑后，期铜跌幅受限。

期铜本月跌幅为1月来最大，期铝也触及六年低点。

在月底及中国周末将公布制造业数据前，交易商轧平账面，市场走势波动。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，收报每吨5,230美元，早盘一度大跌1%，之后在美国数据公布后，期铜短暂升至平盘之上。

“在美元下滑及空头在月底获利了结后，期铜反弹，”Societe Generale Newedge亚洲商品交易部门董事Richard Fu表示。

美国第二季雇佣成本创下33年来最小增幅，民间部门的涨势温吞，但在劳动市场闲置人力减少的背景下，这可能是个暂时现象。劳工部周五公布，第二季雇佣成本指数上升0.2%，这是本数据自1982年第二季开始记录以来的最小增幅，第一季增幅并未修正，为0.7%。

LME期铜在7月下挫9%，为1月来最差表现，且为2012年来最二大月度跌幅。

有媒体周四报导称，中共中央政治局会议称经济下行压力较大，将加大定向调控力度。

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2， 经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

期铝 下挫1.5%，报1,618美元，为六年最低，因供应过剩。

期镍 升0.2%，报11,045美元，期锡 收高0.7%，报16,300美元，本月大涨近18%，因供应吃紧。