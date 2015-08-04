金属期市：期铜反弹，因中国股市大涨及美元走软

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 空头回补带动铜价反弹
* 铜市基本面改善，但市场关注其他方面
路透伦敦8月4日 - 伦敦期铜周二反弹，因美元走软及中国股市大涨，但在市场将注意力从宏观经济转回到基本面前，期铜不太可能大涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报5,235美元，周一收报5,220美元，周一盘中跌至六年低点5,142美元。
美元走软令铜等商品对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
“基金作空铜有一段时间了，美元疲弱可能刺激了一些空头回补。”花旗分析师David Wilson表示。
“基本面并没有价格显示出的那么差，中国买盘改善。但目前所有都要看宏观经济信心，同基本面关系不大。”
中国是全球最大铜消费国，全球消费近一半靠中国。
财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。
“中国股市上扬给铜价带来一些动力。”德国商业银行在报告中指出。
期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,617美元，周一收报1,612美元。
期锌 收高至1,918美元，周一收报1,905美元。期铅 由1,700美元升至1,737美元。期镍 由10,745美元升至10,830美元。
期锡 遭遇获利了结，下挫1.4%，至15,780美元。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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