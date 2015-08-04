金属期市：期铜反弹，因中国股市大涨及美元走软

* 空头回补带动铜价反弹

* 铜市基本面改善，但市场关注其他方面

路透伦敦8月4日 - 伦敦期铜周二反弹，因美元走软及中国股市大涨，但在市场将注意力从宏观经济转回到基本面前，期铜不太可能大涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报5,235美元，周一收报5,220美元，周一盘中跌至六年低点5,142美元。

美元走软令铜等商品对持有其他货币的投资人而言更为便宜。

“基金作空铜有一段时间了，美元疲弱可能刺激了一些空头回补。”花旗分析师David Wilson表示。

“基本面并没有价格显示出的那么差，中国买盘改善。但目前所有都要看宏观经济信心，同基本面关系不大。”

中国是全球最大铜消费国，全球消费近一半靠中国。

财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。

“中国股市上扬给铜价带来一些动力。”德国商业银行在报告中指出。

期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,617美元，周一收报1,612美元。

期锌 收高至1,918美元，周一收报1,905美元。期铅 由1,700美元升至1,737美元。期镍 由10,745美元升至10,830美元。

期锡 遭遇获利了结，下挫1.4%，至15,780美元。(完)

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