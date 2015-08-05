金属期市：期铝因美元走强触及六年低点，期镍上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 铝取代锡，成为投机客持有空头仓位最多的LME金属－Marex
* 智利国家铜业公司停止向中国提供精炼铜－消息
* 7月印尼精炼锡付运减少24%
* 自6月26日LME铜库存增加14%
路透伦敦8月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周三触及六年低点，其他基本金属也下滑，因受强劲的经济数据鼓舞，市场臆测美国更接近升息，美元走强。
但在中国公布的数据显示，7月服务业以11个月内最快的速度扩张后，金属市场跌势受限。中国为全球最大的金属消费国。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定委员会内一具有投票权的委员表达了对9月升息的支持后，美元兑一篮子主要货币升至三个半月高位，打压了金属市场。
周三美国公布的数据显示，7月美国服务业升至10年最强劲水准，这也提振美元。
LME三个月期铝 下挫1.1%，报1,595美元，为2009年7月来最低。
根据经纪Marex Spectron预估，投机商上周将LME铝空头仓位增至1月中来最高。
“这意味着铝已经取代锡，成为投机空头仓位最多的LME金属。”Marex在报告中指出。
三个月期铜 收低1.1%，报5,180美元，仍离周一盘中触及的六年低点5,142美元不远。
智利国家铜业公司(Codelco)表示，新项目Ministro Hales的重要矿业设备遭到举行罢工的合约工人的严重破坏，可能影响到产出。消息人士表示，该公司将停止向中国提供现货精炼铜两周。
一些交易员表示，尽管出现罢工，但LME铜库存自6月26日以来增加了14%，凸显供应仍充足。
期镍 逆市上扬0.3%，报10,860美元，受逢低承接买盘带动。
期锡 跌幅最大，下挫1.8%，报15,500美元，尽管消息称主要出口国印尼精炼锡7月付运减少24%。
期锌 收低1.3%，至1,893美元。期铅 跌0.6%，报1,726美元。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”