金属期市：供应过剩打压期铝挫至六年低点

* 全球铝库存预估在1,400万吨

* 铝空头仓位为1月来最高

* 铜供应受扰可能为价格上涨奠定基础

路透伦敦8月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四挫至六年低点，因市场关注主要生产国－中国出口增加令市场供应过剩的情况日益严重，且库存高企。

LME三个月期铝 下挫至1,576美元，为2009年7月来最低，收盘报1,592.50美元，跌0.2%。

今年上半年，中国原铝出口增至20,412吨，同比大涨66%。但更令人担心的是铝半成品的出口跳升44%，至222万吨。

“铝市场供过于求，中国还在释出其过剩供应，”麦格里分析师Vivienne Lloyd表示，“铝价需要跌向1,500美元，才能令人们确信需要关闭炼厂。”

LME铝库存在340万吨左右，但还不包括交易所以外和生产商持有的库存。

三个月期铜 收高0.1%，报5,185美元，自5月初，期铜已经大跌20%。

“看来好像周一开始跌势动能放缓，”一交易员表示，“市场有一些激进的空头，如果他们决定轧平仓位，铜价可能强劲反弹。”

生产受扰令供应收紧的前景开始为铜价提供支撑。

期铅 跌1.2%，报1,705美元。期锌 收低1.4%，至1,867美元。

期镍 跌0.1%，报10,850美元，期锡 收平，报15,500美元。(完)

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