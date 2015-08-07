金属期市：期铜跌至六年低点，期锌触及两年最低

* 中国经济成长放缓及出口价低打压金属价格

* 关注明日中国公布的贸易数据

路透伦敦8月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及六年低点，期锌跌至两年最低，因对全球经济成长的信心不振，且供应过剩的情况继续打压市场。

但金属价格仅小幅收低，因美元转跌，且部分投机商在周末前回补空头仓位。

三个月期铜 盘中跌至2009年7月来最低的5,121美元，之后收报5,173美元，跌0.2%，本周跌幅为1.2%。

三个月期锌 跌至2013年8月来最低的1,846美元，之后缩减跌幅，收报1,863美元，跌0.2%。

美元指数 转跌，之前因美国公布的数据显示就业市场持续改善，提振了美联储在9月升息的机率，美元一度跳升至逾三个月高位。

尽管投资人主要焦点在最大的金属消费国－中国的经济体质，但周五德国公布的经济数据也令期价的卖压加重。

德国今日公布6月出口降幅大于预期，且工业产出也下跌。

LME和上海期交所的铜库存周五增加，也凸显对全球市场预计供应过剩的担忧。

德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示，中国周末将公布的贸易数据可能支撑市场，显示中国金属需求没有像一些投资人相信的那么低迷。

LME三个月期铝 收盘报1,589美元，跌0.2%。

期铅 跳升1.4%，报1,729美元。期镍 跌0.5%，报10,800美元，期锡 跌1.2%，报15,300美元。(完)

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