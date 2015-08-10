金属期市：期铜从六年低点反弹，因中国进口增加

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
* 中国7月铜进口按年小增2.9%
* 中国铝半成品出口下滑，但将在8月后恢复－花旗
* 投机商增加铜净空头仓位－CFTC
路透伦敦8月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一从六年低点反弹，此前主要消费国－中国公布的铜进口数据强于预期，抵消了整体经济不振的影响。
一交易员表示，一些空头急于回补仓位也助燃了LME市场的普遍涨势。
中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
“在整体宏观经济基础上，数据显示经济进入第三季时走软，这对整体基本金属不利，”渣打金属分析师Nicholas Snowdon表示。
“但从铜的角度看，中国铜进口意外增加，从而支撑了中国以外市场供应较预期收紧的观点，这限制了市场的跌幅。”
中国海关周六称，7月未锻轧铜及铜材进口350,000吨，与上月持平，同比增加近3%。
三个月期铜 从六年低点5,118美元反弹，日高报5,323.50美元，升幅达到2.9%，且为逾一周最高。期铜收盘没有成交，买盘最后报5,309美元。
南美南锥体地区周末遭狂风暴雨袭击，对最大铜出口国--智利的海岸线造成严重影响，并导致该国部分矿场暂停作业以防万一。
数据显示，对冲基金和基金经理人在COMEX期铜和期权的空头仓位增至逾两年最多，这凸显需求忧虑。
花旗指出，中国铝半成品出口7月减少，可能只会给受供应过剩打压的全球生产商带来了短暂的喘息机会。
“我们相信8月出口将保持疲弱，但价格下滑预计将再度打开中国出口，今年晚些时候出口将反弹。”
LME三个月期铝 收盘也没有成交，买盘最后报1,618美元，升1.8%。
三个月期锌 收报1,881美元，升1%。期铅 跳升1.7%，报1,758美元的两周高位。期镍 大涨3.2%，报11,150美元，期锡 上扬3.1%，报15,775美元。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。