金属期市：伦铜下跌，昨日因中国出台刺激措施的期望而大涨

中国大型房地产开发商7月销量跳增，房地产经纪商称，部分投资者寻求从动荡的股市撤资，转投楼市。

中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。

全球最大铜出口商--智利国家铜业公司(Codelco)周一称，周末因暴风暂时停工后，旗下重要矿场丘基卡马塔(Chuquicamata)已重新开工。

智利政府周一表示，智利2015年前六个月铜产量较上年同期小幅增加，部分大型项目产量的大幅增长，被其它矿场的维护计划和破坏性抗议活动所抵消。

LME期锌 和期镍 均涨约0.5%，昨日双双上扬。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金