金属期市：伦铜下跌，昨日因中国出台刺激措施的期望而大涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国大型房地产开发商7月销量跳增，房地产经纪商称，部分投资者寻求从动荡的股市撤资，转投楼市。
中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
全球最大铜出口商--智利国家铜业公司(Codelco)周一称，周末因暴风暂时停工后，旗下重要矿场丘基卡马塔(Chuquicamata)已重新开工。
智利政府周一表示，智利2015年前六个月铜产量较上年同期小幅增加，部分大型项目产量的大幅增长，被其它矿场的维护计划和破坏性抗议活动所抵消。
LME期锌 和期镍 均涨约0.5%，昨日双双上扬。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 白云/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”