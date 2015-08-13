金属期市：伦敦期铜回稳，人民币跌势放缓有助市场稳定信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币小跌，但跌势放缓
* 美元上涨，因中国采取行动缓和货币战争忧虑
路透伦敦8月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四从昨日触及的六年低点回稳，此前中国人民银行表示没有人民币进一步贬值的基础，这抑制了对中国金属进口需求可能减少的担忧。
不过美元走强令基本金属价格承压，因这令以美元计价的金属对非美国投资人而言成本更高。
LME期铜 一度大涨1.2%，至5,253美元日高，收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报5,184.50美元。
周三期铜大幅波动，因中国安排人民币贬值而一度挫至六年低点5,062美元，但收盘升1.3%。
人民币贬值令中国进口金属的成本增加。中国为全球最大的金属消费国。
人民币兑美元即期周四收三连跌至三年低点，今日中间价续贬1%亦刷新四年低位。分析人士称央行干预身影犹在，且吹风会着力安抚市场情 绪，积极进行预期管理，后市走势料渐趋平静。
“由于人民币不太可能大跌，而商品价格目前非常低，我们仍预计中国的商品需求在今年晚些时候随着工业活动和出口一道反弹。”渣打在报告中指出。
期镍 收低1.4%，报10,455美元，周三一度暴跌15%至六年低点9,100美元。
期铝 跌0.9%，报1,574美元，周三也触及了六年低点1,553.50美元。
期锌 收涨0.1%，报1,830美元。期铅 收高0.1%，报1,741.50美元，期锡 收跌0.8%，报15,000美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”