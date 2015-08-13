金属期市：伦敦期铜回稳，人民币跌势放缓有助市场稳定信心

* 人民币小跌，但跌势放缓

* 美元上涨，因中国采取行动缓和货币战争忧虑

路透伦敦8月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四从昨日触及的六年低点回稳，此前中国人民银行表示没有人民币进一步贬值的基础，这抑制了对中国金属进口需求可能减少的担忧。

不过美元走强令基本金属价格承压，因这令以美元计价的金属对非美国投资人而言成本更高。

LME期铜 一度大涨1.2%，至5,253美元日高，收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报5,184.50美元。

周三期铜大幅波动，因中国安排人民币贬值而一度挫至六年低点5,062美元，但收盘升1.3%。

人民币贬值令中国进口金属的成本增加。中国为全球最大的金属消费国。

人民币兑美元即期周四收三连跌至三年低点，今日中间价续贬1%亦刷新四年低位。分析人士称央行干预身影犹在，且吹风会着力安抚市场情 绪，积极进行预期管理，后市走势料渐趋平静。

“由于人民币不太可能大跌，而商品价格目前非常低，我们仍预计中国的商品需求在今年晚些时候随着工业活动和出口一道反弹。”渣打在报告中指出。

期镍 收低1.4%，报10,455美元，周三一度暴跌15%至六年低点9,100美元。

期铝 跌0.9%，报1,574美元，周三也触及了六年低点1,553.50美元。