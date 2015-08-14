金属期市：伦敦期铜下滑，因美元上涨抵消人民币回稳的影响

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 投资人仍担心铜需求疲弱
* 供应受扰的消息未能提振铜价
路透伦敦8月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，因美元走强和需求疲弱，尽管中国央行似乎暂停引导人民币下滑，令金属进口商恢复了一些购买力，令投资人松了口气。
LME期铜 收低0.3%，报5,170美元，本周期铜走势动荡，因应中国安排人民币贬值而一度跌至六年低点5,062美元。
在美国公布了包括工业生产等大多强劲的经济数据后，美联储在下月升息的机率上升，美元兑一篮子货币走强。
中国央行周五略微上调人民币中间价，周四则称鉴于中国强劲的经济基本面，无理由让人民币进一步贬值。
“市场对人民币贬值作出了即时反应，但我不能排除铜甚至可能会得益，因这令中国制造商的出口成本降低。”野村分析师Patrick Jones表示。
在过去几周发生了多起铜供应受扰的事件，但对铜价影响不大。
期铝 收高0.4%，报1,580美元，期锡 收高3%，报15,450美元。期镍 收高1.4%，报10,600美元，期锌 收平，报1,830美元。期铅 收高0.5%，报1,750美元。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)