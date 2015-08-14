版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 15日 星期六 01:20 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因美元上涨抵消人民币回稳的影响

* 投资人仍担心铜需求疲弱

* 供应受扰的消息未能提振铜价

路透伦敦8月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，因美元走强和需求疲弱，尽管中国央行似乎暂停引导人民币下滑，令金属进口商恢复了一些购买力，令投资人松了口气。

LME期铜 收低0.3%，报5,170美元，本周期铜走势动荡，因应中国安排人民币贬值而一度跌至六年低点5,062美元。

在美国公布了包括工业生产等大多强劲的经济数据后，美联储在下月升息的机率上升，美元兑一篮子货币走强。

中国央行周五略微上调人民币中间价，周四则称鉴于中国强劲的经济基本面，无理由让人民币进一步贬值。

“市场对人民币贬值作出了即时反应，但我不能排除铜甚至可能会得益，因这令中国制造商的出口成本降低。”野村分析师Patrick Jones表示。

在过去几周发生了多起铜供应受扰的事件，但对铜价影响不大。

期铝 收高0.4%，报1,580美元，期锡 收高3%，报15,450美元。期镍 收高1.4%，报10,600美元，期锌 收平，报1,830美元。期铅 收高0.5%，报1,750美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐