金属期市：伦铜徘徊在一个月低点附近，中国假期临近市况淡静

美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。

中国国家统计局周五召开的宏观经济形势吹风会上，统计局发言人盛来运表示，上半年GDP增长7%是有支持的，用电量，铁路货动量，银行贷款与经济增长总体上是一致的。三季度GDP核算还没有出来，但从目前看，7-8月份相关指标看仍是平稳运行，即使有偏离也不大。