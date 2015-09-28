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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 09:26 BJT

金属期市：伦铜徘徊在一个月低点附近，中国假期临近市况淡静

欧元区通胀和美国就业数据将在下周为主要发达经济体的健康状况提供线索，而新兴市场的困境预计会促使印度降息。

美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。

中国国家统计局周五召开的宏观经济形势吹风会上，统计局发言人盛来运表示，上半年GDP增长7%是有支持的，用电量，铁路货动量，银行贷款与经济增长总体上是一致的。三季度GDP核算还没有出来，但从目前看，7-8月份相关指标看仍是平稳运行，即使有偏离也不大。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截止9月22日当周，对冲基金和其他基金公司转为持有期铜净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/许娜；审校 王兴亚/徐文焰)

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