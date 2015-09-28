金属期市：期铜期铝跌至一个月低位，中国将公布数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 期铝技术面恶化，可能进一步下滑－Triland
* 期锌触及逾五年最低水准
路透伦敦9月28日 - 伦敦金属交易所期铜和期铝周一跌至一个月低位，期锌触及逾五年最弱水平，因最主要金属消费国-中国即将公布的数据可能表明，工业活动疲弱。
根据路透调查，周四将公布的数据可能表明,9月中国制造业活动连续第二个月萎缩。
Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain称，“市场正找寻方向，也许最可能提供方向的就是中国数据。”
她称，“已经出台了一些刺激措施，但还没有反映在任何形式的经济活动反弹中。我们需要数据改善，价格才能有真正的反弹。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨4,925美元，为自8月26日以来最低水平，收盘跌1.2%，报每吨4,965美元。期铜价格上个月曾触4,855美元的六年低位。
上海期货交易所 铜跌1.5%，报每吨38,310元人民币，该交易所将从10月1日起因中国假日休市一周。
中国周四开始休市，美国第三季企业季报期将开始，预计公司盈利不佳，加上强势美元等因素可能会对价格造成进一步压力。
对商品价格的担忧周一席卷了全球股市，此前数据显示中国8月工业企业利润同比降8.8%，创2011年有记录以来最大降幅 ，在伦敦交易的矿业公司嘉能可 股价暴跌30%。
期铝触1,541.50美元一个月低位，收跌1%，报1,551美元。交易商Triland在一份公告中称，价格可能会试探新低。
期锌 触1,601.50美元的2010年6月以来最低位，收低0.2%，报1,630美元。
在LME基本金属中今年表现最佳的期铅 收跌0.5%，报1,657美元，盘中触1,636美元的一个月低点。
三个月期镍 收跌1.1%，报9,870美元。三个月期锡 收涨3.6%，报15,650美元，盘中触15,075美元的一周高点。
LME锡库存最新跌200吨至4,900吨，为2008年12月以来的最低库存量。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”