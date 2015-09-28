金属期市：期铜期铝跌至一个月低位，中国将公布数据

* 期铝技术面恶化，可能进一步下滑－Triland

* 期锌触及逾五年最低水准

路透伦敦9月28日 - 伦敦金属交易所期铜和期铝周一跌至一个月低位，期锌触及逾五年最弱水平，因最主要金属消费国-中国即将公布的数据可能表明，工业活动疲弱。

根据路透调查，周四将公布的数据可能表明,9月中国制造业活动连续第二个月萎缩。

Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain称，“市场正找寻方向，也许最可能提供方向的就是中国数据。”

她称，“已经出台了一些刺激措施，但还没有反映在任何形式的经济活动反弹中。我们需要数据改善，价格才能有真正的反弹。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨4,925美元，为自8月26日以来最低水平，收盘跌1.2%，报每吨4,965美元。期铜价格上个月曾触4,855美元的六年低位。

上海期货交易所 铜跌1.5%，报每吨38,310元人民币，该交易所将从10月1日起因中国假日休市一周。

中国周四开始休市，美国第三季企业季报期将开始，预计公司盈利不佳，加上强势美元等因素可能会对价格造成进一步压力。

对商品价格的担忧周一席卷了全球股市，此前数据显示中国8月工业企业利润同比降8.8%，创2011年有记录以来最大降幅 ，在伦敦交易的矿业公司嘉能可 股价暴跌30%。

期铝触1,541.50美元一个月低位，收跌1%，报1,551美元。交易商Triland在一份公告中称，价格可能会试探新低。

期锌 触1,601.50美元的2010年6月以来最低位，收低0.2%，报1,630美元。

在LME基本金属中今年表现最佳的期铅 收跌0.5%，报1,657美元，盘中触1,636美元的一个月低点。

三个月期镍 收跌1.1%，报9,870美元。三个月期锡 收涨3.6%，报15,650美元，盘中触15,075美元的一周高点。

LME锡库存最新跌200吨至4,900吨，为2008年12月以来的最低库存量。(完)

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