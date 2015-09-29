金属期市：期铜回稳，之前因嘉能可暴跌拖累触及一个月低点

* 嘉能可在香港上市的股票暴跌30%，在伦敦市场反弹

* 中国宣布更多基建支出计划

* 对中国经济大幅放缓的担忧犹存

路透伦敦9月29日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二触及一个月最低后回稳，但对中国经济严重放缓将殃及商品需求的担忧持续，拖累商品公司股价大跌。

矿业和贸易巨擘嘉能可 周一在伦敦市场暴跌近三分之一，周二在香港上市的股票 也急挫逾30%，但之后在伦敦市场反弹。

亚洲商品公司来宝集团(Noble Group) 最多下跌15%。

“价格跌势看来是基于担忧，而不是事实，走势过度了。投资人在消化铜供应过剩的因素，但哪里过剩了？上海保税区铜库存自8月减少了15万吨，中国8月精炼铜进口增加了12%。”花旗分析师David Wilson称。

全球铜消费近一半靠中国。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.1%，报4,970美元，盘中创下8月底以来的最低水平每吨4,915.50美元。期铜离8月触及的六年低点4,855美元不远。

沪铜 下跌2.5%至每吨37,760元人民币。上海市场将因假期从周四开始休市一周。

数据显示，上周五基金将LME期铜净多头仓位减至12,506口，9月18日为16,513口。

中国国家发改委日前批复北京、天津和深圳城市轨道交通建设规划调，总投资共计4,647.73亿元人民币。

周四将公布的数据或显示中国9月制造业连续第二个月萎缩。

美国铝业 决定将公司一分为二，将加大其削减成本或关闭不盈利的熔炼产能的压力，因对中国产量的担忧日增且铝价跌至数年低点。

三个月期铝 收高0.8%，报1,564美元，盘中触及一个月低点1,542。