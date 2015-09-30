金属期市：智利减产推动伦铜小涨，中国假日来临前成交量萎缩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
矿业集团嘉能可 周二称其仍强劲到足以应对当前大宗商品市场的震荡，这番表态帮助其股价上涨20%。
在嘉能可股价剧烈波动的情况下，看好和看衰该集团的分析师之间的论战愈发激烈。
英美资源集团 和嘉能可拥有的智利第二大铜矿Collahuasi计划减产3万吨，由于这一举动将影响数十个工作岗位，该矿工会表示正研究如何进行抗议。
日本8月工业生产连续第二个月意外下降，令人们更加担心长期低迷或摧毁摇摆不定的经济复苏势头，同时也引发了人们对于日本央行可能出台新一轮措施、再度刺激增长的预期。
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，9月美国消费者信心增强，且增幅超过预期。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”