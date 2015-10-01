金属期市：伦铜下跌，因中国需求增强的乐观情绪减弱

* 麦格理预计明年铜市场供应短缺

* 铝供应过剩限制价格涨幅

路透伦敦10月1日 - 期铜周四下跌，因对主要消费国中国需求增强的乐观情绪减弱，但一些分析师预计价格很快会再次试探稍早触及的两周高位，因供应减少将令市场更加平衡。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.2%，报每吨5,097美元，此前升至9月22日来最高的5,230美元。

交易商称，期铜价格在跟随矿商嘉能可 股价走势，该股今日开盘上涨，但收盘时跌0.6%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

“数据可能表明中国将处于拐点，在某一时刻我们将看见更强劲的需求增长率。”道明证券(TD Securities)商品策略负责人Bart Melek称。

“同时，我们正看见供应方面对价格作出反应，存在供需平衡会比市场预计的紧的风险。”他并称。

英美资源和嘉能可拥有的智利第二大铜矿Collahuasi周二表示，计划减产3万吨。

麦格理在一份公告中称，“明年将出现供应短缺，在第一季季节性供应过剩后，我们预计价格将反转，重新走向每吨6,000美元。但是，紧张的生产商很可能从每吨5,500美元的价位开始对冲。”

期锌 收涨0.1%，报每吨1,687.5美元。期铅 跌1.4%，报1,649美元。期锡 下滑0.6%，报15,430美元。期镍 跌3.1%，收报每吨10,075美元。

三个月期铝 收跌0.7%，报1,566美元，盘中升至9月22日以来的最高价位1,598美元。上涨很短暂，因铝供应过剩。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份公告中称，“我们预计铝供应过剩的情况将在2015-17年持续，在没有进一步的消减供应情况下，我们预计价格在未来两到三年内将受限，我们已经将长期价位下调12%至每吨1,973美元。(完)