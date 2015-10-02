金属期市：伦铜回稳，但需求忧虑犹存

* 铜价从美国疲弱就业数据拖累的跌势中反弹

* LME注册库存减少

* 交投清淡，中国假期令市场活动放缓

路透伦敦10月2日 - 伦敦期铜周五持稳，但美国就业数据逊于预期助燃了对美国经济成长的担忧，且对主要金属消费国－中国的需求忧虑犹存，市场人气受压。

指标三个月期铜 收盘报5,100美元，周四收报5,097美元。在美国公布9月非农就业岗位增幅不及预期后，期铜一度低见5,010美元。

在周四数据显示中国上月制造业活动再度萎缩后，今日的数据令投资人对全球经济成长的担忧加重。

“近期下跌主要归因于对中国需求放缓的担忧，”INTL FC Stone的Edward Meir表示。

“现在市场又意识到美国经济可能也被拖累。那就相当麻烦了，因世界最大的两个经济体都在减速。”

不过铜价预计将从库存降低和产出减少中获得一些支撑。

LME注册铜库存自8月底减少了14%，至319,425吨。

分析师还预计智利削减产出也会提振铜价。智利第二大铜矿Collahuasi本周表示，计划减产3万吨。该矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。

三个月期铝 收跌0.5%，报1,558美元，期锌 收低0.2%，报每吨1,685美元。期铅 跌0.4%，报1,643美元。