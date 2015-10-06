金属期市：伦铜持平，交易商忽视嘉能可高管的减产观点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。
美国波士顿联储总裁罗森格伦称，尽管9月就业报告“疲弱”，但仍预计今年美联储会加息。这份就业报告可能暗示经济大幅减速，进而推迟政策收紧的时间。
一连串的疲弱制造业数据、人民币贬值和股市震荡令中国经济前景蒙阴，但深圳楼市的情况却特别好。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”