金属期市：伦铜持平，交易商忽视嘉能可高管的减产观点

嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。

美国波士顿联储总裁罗森格伦称，尽管9月就业报告“疲弱”，但仍预计今年美联储会加息。这份就业报告可能暗示经济大幅减速，进而推迟政策收紧的时间。

一连串的疲弱制造业数据、人民币贬值和股市震荡令中国经济前景蒙阴，但深圳楼市的情况却特别好。(完)

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