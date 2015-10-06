金属期市：期铜受库存减少支撑，但中国需求忧虑犹存

* 期铜持稳，因库存减少及产出降低

* 德国数据巩固了对中国经济成长放缓的担忧，限制了涨幅

路透伦敦10月6日 - 期铜价格周二持稳，受到库存不断减少和产出降低支撑，但对主要消费国中国需求增长的担忧持续，限制了市场的升幅。

指标三个月期铜 收涨0.1%，报5,185美元。

伦敦金属交易所(LME)铜库存降至312,225吨，较8月底的峰值减少了超过15%，这支撑了铜价。

中国保税区仓库铜库存在过去三个月降低了约35万吨。

“市场开始关注到库存水准迅速降低，且减产的消息越来越多。”花旗分析师David Wilson表示，“这样的市场，你真的想要作空？”

铜价从8月所创的不到5,000美元六年低点反弹，受助于包括嘉能可在内的多家矿业集团计划减产。

不过，对中国需求增长放缓的忧虑挥之不去，限制了升幅。德国8月工业订单意外下滑，而中国等新兴市场是德国主要的出口目的地，这令对中国经济成长放缓的担忧加重。

国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国决策者应该推进结构性改革，让这个全球第二大经济体立站在更加可持续发展的基础之上，即便中国经济成长可能在2016年进一步放缓至6.3%。

三个月期铅 升0.2%，报1,628.5美元，盘中稍早触及五年低点1,608美元。三个月期锌 收低0.7%，报每吨1,655美元。期锡 升1%，报15,750美元。期镍 升0.1%，报每吨9,960美元。