金属期市：期铜受库存减少支撑，但中国需求忧虑犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 期铜持稳，因库存减少及产出降低
* 德国数据巩固了对中国经济成长放缓的担忧，限制了涨幅
路透伦敦10月6日 - 期铜价格周二持稳，受到库存不断减少和产出降低支撑，但对主要消费国中国需求增长的担忧持续，限制了市场的升幅。
指标三个月期铜 收涨0.1%，报5,185美元。
伦敦金属交易所(LME)铜库存降至312,225吨，较8月底的峰值减少了超过15%，这支撑了铜价。
中国保税区仓库铜库存在过去三个月降低了约35万吨。
“市场开始关注到库存水准迅速降低，且减产的消息越来越多。”花旗分析师David Wilson表示，“这样的市场，你真的想要作空？”
铜价从8月所创的不到5,000美元六年低点反弹，受助于包括嘉能可在内的多家矿业集团计划减产。
不过，对中国需求增长放缓的忧虑挥之不去，限制了升幅。德国8月工业订单意外下滑，而中国等新兴市场是德国主要的出口目的地，这令对中国经济成长放缓的担忧加重。
国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国决策者应该推进结构性改革，让这个全球第二大经济体立站在更加可持续发展的基础之上，即便中国经济成长可能在2016年进一步放缓至6.3%。
三个月期铅 升0.2%，报1,628.5美元，盘中稍早触及五年低点1,608美元。三个月期锌 收低0.7%，报每吨1,655美元。期锡 升1%，报15,750美元。期镍 升0.1%，报每吨9,960美元。
三个月期铝 收低0.7%，报1,554美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”