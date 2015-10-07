金属期市：期铜回稳，之前因预估出现供应短缺而升至两周高位

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
* 法国巴黎银行警告不要对金属市场持非常负面的看法
* 明年铜市将出现13万吨供应短缺－ICSG
* 德国8月工业生产降幅为一年最大
路透伦敦10月7日 - 期铜价格周三触及两周高位，但收盘持平，因投资人对油价回吐升幅做出反应，且在需求前景疲弱，与一行业组织预计明年铜供应短缺间进行权衡
油价结束三日连升，油价升势带动包括铜在内的商品篮子基金更具吸引力，并推高了股市。
铜需求前景愈发黯淡，国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。
德国经济部周三公布数据显示，德国8月工业生产创一年来最大跌幅，暗示德国第三季经济动能可能已减弱。经济部称，8月工业生产较上月下降1.2%，一部分是因为8月期间的夏休天数较多。
“前景仍颇为利空，最大的风险是中国的需求，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示。全球铜需求近半靠中国。
国际铜业研究组织(ICSG)周二称，2016年全球精炼铜市场预计供应不足约13万吨，4月时预估为供应过剩23万吨。 这对铜价有支撑作用。
指标三个月期铜 基本收平，报5,186美元，昨日收报5,185美元。盘中期铜触及9月21日来最高的5,270美元。
上海期交所今日仍休市，10月8日(周四)将恢复交易。
鉴于基本金属整体价格已较2011年初下跌一半，而且全球经济和需求形势没有2008-09年那么黯淡，法国巴黎银行建议不要过分看跌金属价格。
法巴预计2015年全球基本金属需求增幅将从2014年的4.5%放缓至2%，但认为明年需求增幅将回升至3%。
期镍 升2.1%，报每吨10,170美元。期锡 升1.8%，报16,025美元。三个月期铝 收高1.5%，报1,577美元。三个月期锌 攀升2.3%，报每吨1,693美元。三个月期铅 升2.8%，报1,674美元。(完)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透北京1月19日 - 大众汽车 中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors) 合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。