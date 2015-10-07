金属期市：期铜回稳，之前因预估出现供应短缺而升至两周高位

* 法国巴黎银行警告不要对金属市场持非常负面的看法

* 明年铜市将出现13万吨供应短缺－ICSG

* 德国8月工业生产降幅为一年最大

路透伦敦10月7日 - 期铜价格周三触及两周高位，但收盘持平，因投资人对油价回吐升幅做出反应，且在需求前景疲弱，与一行业组织预计明年铜供应短缺间进行权衡

油价结束三日连升，油价升势带动包括铜在内的商品篮子基金更具吸引力，并推高了股市。

铜需求前景愈发黯淡，国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。

德国经济部周三公布数据显示，德国8月工业生产创一年来最大跌幅，暗示德国第三季经济动能可能已减弱。经济部称，8月工业生产较上月下降1.2%，一部分是因为8月期间的夏休天数较多。

“前景仍颇为利空，最大的风险是中国的需求，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示。全球铜需求近半靠中国。

国际铜业研究组织(ICSG)周二称，2016年全球精炼铜市场预计供应不足约13万吨，4月时预估为供应过剩23万吨。 这对铜价有支撑作用。

指标三个月期铜 基本收平，报5,186美元，昨日收报5,185美元。盘中期铜触及9月21日来最高的5,270美元。

上海期交所今日仍休市，10月8日(周四)将恢复交易。

鉴于基本金属整体价格已较2011年初下跌一半，而且全球经济和需求形势没有2008-09年那么黯淡，法国巴黎银行建议不要过分看跌金属价格。

法巴预计2015年全球基本金属需求增幅将从2014年的4.5%放缓至2%，但认为明年需求增幅将回升至3%。