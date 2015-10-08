金属期市：期铜下跌，因对中国的担忧加重激发基金卖盘

* 国际镍业研究组织(INSG)预计明年全球镍市将出现少量供应缺口

* 关注今日1800 GMT美联储公布会议记录

路透伦敦10月8日 - 期铜价格周四下跌，受累于基金卖盘，因对中国需求增长放缓的担忧超过了库存和产出减少的影响。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收于每吨5,135美元，跌幅达1%，因在中国结束了一周假期后基金卖盘加剧。

对中国需求增长的担忧被重燃，这给价格带来压力。中国占全球铜消费近一半。

中国经济下滑的影响被德国8月出口降幅创全球金融危机以来最大的数据所彰显，因中国和其他新兴经济是德国的主要出口市场。另外德国工厂订单和工业生产数据疲弱，加深了投资者对需求的担忧，因而激发基金卖盘。

“任何支持中国需求状况不佳及可能恶化的消息都构成基本金属价格的负面因素。”渣打金属分析师Nicholas Snowdon称。

但预计铜价会略微反弹，因库存在减少，预计减少产出会削减全球供应。

LME授权仓库中的铜库存降至六个月低位30.5475万吨，比8月底减少近18%。

周三，铜价触两周高位，因预计2016年全球精炼铜市场供应不足约13万吨。

三个月期锌 跌1.5%，报每吨1,667美元。三个月期铅 微跌0.1%，报1,673美元。

期镍 升0.1%，报每吨10,175美元。前一交易日升至10,300美元一周高点。

国际镍业研究组织(INSG)周三表示，预计明年全球镍市将在五年来首次出现供应缺口，料供应不足2.3万吨，因中国镍需求上升。