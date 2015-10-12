金属期市：嘉能可减产带动期铜上涨，但对中国的担忧犹存

* 期铜延续升势，因嘉能可减产改善市场情绪

* 分析师警告，供应减少可能不足以抵消中国需求增长放缓的影响

* 期锌在上一交易日大涨10%后回稳

* 伦敦金属交易所之周(LME Week)行业活动在伦敦开始

路透伦敦10月12日 - 期铜周一进一步上涨，因嘉能可减产决定持续助推基本金属价格上扬，但分析师警告称，减产还不足以抵消中国需求增长放缓的影响。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.5%，报每吨5,315美元，早盘逼近上周五触及的5,356美元三周高位。

伦铜上个交易日上涨逾3%，因各种金属价格受助于嘉能可 将削减50万吨锌产量消息提振普涨。

“人们仍对嘉能可及其他削减供应的消息感到乐观，”CPM Group资深金属分析师Mu Li称，“价格反弹是之前看空情绪后出现的向上调整。”

部分受助于减产的消息，期铜价格最近从8月份触及的5,000美元之下的六年低位反弹。

嘉能可上个月宣布将刚果民主共和国和赞比亚的铜业务运营暂停18个月。

分析师仍对供应的减少能否抵消中国需求增长放缓的影响不确定，中国铜消费占全球近二分之一。

“中国增长方面的关键数据疲弱，我们还没有看到反转。”德意志银行商品分析师Jens Pedersen称。

CRU Group周一在参加“伦敦金属交易所之周”(LME Week)行业活动时称，市场需要在2016-17年进一步减少25万吨供应才能达到平衡。

期铅 收涨1.6%，报每吨1,809美元，期锡 收跌1.6%，报每吨15,890美元，期镍 收涨1.4%，报每吨10,650美元。

三个月期铝 跌1.2%，收于每吨1,594美元。

期锌 收涨0.4%，报每吨1,843美元，盘中稍早升2.5%，至每吨1,881.50美元。受嘉能可减少消息提振，期锌上周五飙升10%，创至少十年来的最大单日涨幅。

根据Sberbank Investment Research数据，预计减产将使2015年锌市场从过剩8.8万吨变成短缺15万吨。ANZ分析师甚至预计2016年短缺30万吨锌。(完)

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