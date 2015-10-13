金属期市：期铜下跌，尽管中国铜进口大增但对其经济担忧犹存

* 期铜下跌，因好坏不一的中国贸易数据重燃忧虑

* 中国9月铜进口增长三分之一，但铜进口按年下跌

* LME Week行业活动继续举行，周二举行业内晚宴

路透伦敦10月13日 - 期铜周二下跌，尽管中国铜进口大幅增加，但好坏不一的中国贸易数据重燃对中国经济的忧虑。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收跌0.8%，报每吨5,273美元，从近三周高位下跌，此前公布的数据显示，中国9月进口大幅减少。

中国的数据对市场带来压力，尽管月度铜进口增长了三分之一至20个月高位，受助于价格差异以及中国上周假日来临前付运增加提升贸易量等因素，但全年铜进口下跌5.3%。

“这是金融套利所致，并非基本面需求改善，”SP Angel金属分析师Sergey Raevskiy称。“今年至今，进口仍下降，这与中国总体需求趋势是一致的。”

伦铜前两个交易日上涨3.5%，因各种金属价格受嘉能可 将削减50万吨锌产量消息提振普涨。

疲弱的数据加强了中国将采取更多刺激举措的预期，包括增加基础设施支出，这可能会给铜价带来短期支撑。

但分析师预计整体上需求增长仍疲弱。CRU Group称，市场需要在2016-17年进一步削减25万吨供应才能达到平衡。

期铅 收跌1.8%，报每吨1,777美元，期锡 收涨0.1%，报每吨15,900美元，期镍 收跌1.6%，报每吨10,475美元。

三个月期铝 持平于每吨1,594美元。

期锌 收跌1.3%，报每吨1,820美元，期锌上周五飙升10%，创至少10年来最大单日涨幅，因嘉能可宣布减少供应。(完)

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