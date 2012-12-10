金属期市: 期铜受中国数据带动迫近两个月高位,但风险犹在

* 中国11月工业生产创八个月来最高

* 韩国2013年金属购买量将增加20%

* 锡价触及八个月高位,期锌,期铅,期铝和期镍升至两个月高位

路透12月10日 - 期铜价格周一触及近两个月最高位,因中国工业生产增长加速,令投资人鼓舞,尽管数据也显示中国进出口均低于预期,缓和期铜的涨势.

意大利总理堤蒙意外决定提前辞职的消息也限制期铜升势,该消息使意大利的政治风险上升,意大利仍是欧债危机的焦点.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升1.3%,报每吨8,140美元,延展上日的小升之势.上周期铜第四周连升.

稍早期铜触及8,159美元,此为10月19日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收升4.30美分,报每磅3.6905美元,盘中在3.6435美元至3.7025美元间交投.

中国11月铜进口较上月增加13.5%,但数据是因国庆假期使铜进口到港被推迟所致,暗示中国需求仍然疲弱.

周末数据显示,11月中国工业生产及零售销售同比增速为八个月来最快.

中国11月进出口增速双双下降,其中出口增速大幅逊于预期,显示中国主要贸易国需求未有实质性好转,未来数月中国外贸或延续当前疲弱之势,保持个位数增长.中国海关周一公布数据显示,11月出口同比增长2.9%,逊于路透调查中值9.0%;进口同比零增长,亦逊于预期的2.0%.当月贸易顺差收窄至196亿美元,低于257亿美元的路透调查中值.

一韩国机构官员周一表示,韩国物资供应厅(PPS)2013年的金属采购规模将增加20%,支持工业金属前景.

韩国物资供应厅也表示,价值1,000万美元,由1,100吨铜支持的上市交易基金(ETF)将在12月17日在韩国证交所上市.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二将开始为期两天的政策会议,期铜应因此得到一些支持.许多分析师预期美联储将宣布每月购买450亿美元公债.

三个月期锡 收盘时没有成交,最后买入价报23,090美元,较周五收报的21,775美元高出逾5%.稍早,期锡触及近八个月来最高23,120美元.

三个月期锌 收高近3%,报2,085美元,盘中触及两个月高位2,092.25美元.

三个月期铅 收升近4%,报2,298美元,稍早触及2,303美元的两个月高位.

三个月期铝 收盘时没有成交,最后买入价报2,131美元,日内高位为2,138美元,此为逾两个月高位.

期镍 收升逾3%,报每吨17,775美元,稍早触及两个月高位17,867美元.

以下为1720GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 369.85 4.50 +1.23 344.75 7.28 LME期铝 2129.00 40.00 +1.91 2020.00 5.40 LME期铜 8134.25 99.25 +1.24 7600.00 7.03 LME期铅 2297.25 82.25 +3.71 2034.00 12.94 LME期镍 17758.00 533.00 +3.09 18650.00 -4.78 LME期锡 22900.00 1125.00 +5.17 19200.00 19.27 LME期锌 2085.50 57.50 +2.84 1845.00 13.040 上海期铝 15345.00 20.00 +0.13 15845.00 -3.16 上海期铜 57920.00 550.00 +0.96 55360.00 4.62 上海期锌 15475.00 125.00 +0.81 14795.00 4.60 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完) 贵金属报导....... 基本金属报导...... 全球金市......... COMEX金持仓.... 伦敦金定盘..... COMEX铜持仓.... 现货金.............. 现货银............... 现货铂金............ 现货钯金............. 金属期市......... LME库存变化.....