金属期市: LME期铜自约两个月高点拉回,关注美联储政策走向

0701 GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8108.25 -31.75 -0.39 6.69 上海期铜 57900 -80 -0.14 4.59 COMEX期铜 369.70 -0.90 -0.24 7.60 LME期铝 2126.00 -5.00 -0.23 5.25 上海期铝 15370 -75 -0.49 -3.00 LME期锌 2077.25 -7.75 -0.37 12.59 上海期锌 15535 -40 -0.26 5.00 LME期镍 17728.00 -47.00 -0.26 -5.25 LME期铅 2292.00 -6.00 -0.26 12.63 上海期铅 15330.00 40.00 +0.26 0.29 LME期锡 22800.00 -290.00 -1.26 18.75 LME/上海套利价差^ 1442 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)