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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 16:39 BJT

金属期市: LME期铜自约两个月高点拉回,关注美联储政策走向

0701 GMT基本金属价格:   

    金属          最新报价      变动      涨跌%   年初迄今涨跌% 
    LME期铜       8108.25    -31.75     -0.39      6.69
    上海期铜         57900       -80     -0.14      4.59
    COMEX期铜      369.70     -0.90     -0.24      7.60
    LME期铝       2126.00     -5.00     -0.23      5.25
    上海期铝         15370       -75     -0.49     -3.00
    LME期锌       2077.25     -7.75     -0.37     12.59
    上海期锌         15535       -40     -0.26      5.00
    LME期镍      17728.00    -47.00     -0.26     -5.25
    LME期铅       2292.00     -6.00     -0.26     12.63
    上海期铅      15330.00     40.00     +0.26      0.29
    LME期锡      22800.00   -290.00     -1.26     18.75
    LME/上海套利价差^ 1442
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX
报价为美分/磅    
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份    
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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