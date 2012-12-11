金属期市:期铜从两个月高位回落,但受美元走软和中国数据支撑

* 中国11月精炼铜产量创下53.1万吨的新高

* 在德国公布ZEW调查后,欧元兑美元升至日高

* 投资人关注美联储为期两日的货币政策会议

路透伦敦12月11日 - 期铜价格周二下滑,因美国贸易逆差数据令人失望,促使交易商了结获利,但美元走软和中国制造业产出增长加快支撑铜价.

投资人也在关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)为期两日的货币政策会议.预计美联储周三将宣布每月购买450亿美元债券的计划.

美国稍早公布的数据显示,10月贸易逆差扩大,因出口遭遇近四年最大下滑,显示全球需求不断放缓正在波及本已岌岌可危的美国经济.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨8,103美元,昨日期铜触及8,159美元,此为10月19日来最高,昨日收报8,140美元.

自11月中,期铜已经大涨超过7%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低1.95美分,报每磅3.6710美元,盘中在3.6690-3.6855美元间交投.

中国11月铜进口较上月增加13.5%,但数据是因国庆假期使铜进口到港被推迟所致,暗示中国需求仍然疲弱.

中国11月精炼铜产量增至纪录高位53.1万吨,为连续第二个月上升.中国约占全球精炼铜需求的40%.

但中国经济复苏之路可能也不会是坦途.周末公布的经济数据显示11月制造业生产和零售销售以八个月最快速度增长,刺激了对中国经济结束七季放缓的希望.

在德国公布的数据提振对欧元人气后,欧元普涨,美元走软也扶助支撑基本金属价格.

三个月期锡 在周一大涨6%后今日收低,由23,090美元跌至22,970美元.

三个月期铅 收报2,297美元,周一收报2,298美元,仍离今年高位2,329美元不远.

三个月期铝 收报2,116美元,周一报2,131美元,三个月期锌 由2,085美元跌至2,080美元.期镍 由每吨17,775美元升至17,800美元.

以下为1707GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今