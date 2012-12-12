金属期市: 伦敦期铜持稳,受中国增长迹象及美联储宽松预期支撑

上海期货交易所主力3月期铜合约 跌0.22%,报每吨57,770元 人民币(9,200美元). 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交 谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临 近,相关磋商进一步深化. 贝纳的发言人周二表示,虽然奥巴马总统降低了新增税收的目标,但仍 不可接受. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)料在今日的政策会议中宣布新一轮 的公债购买计划.该会议在今日稍晚结束. 美国10月贸易逆差扩大,出口创出近四年来的最大降幅.这表明全球需 求放缓正在拖累美国经济. 周二德国智库ZEW调查显示,德国12月分析师和投资者信心大幅上升, 受鼓舞人心的美国经济数据支撑,经济景气判断指数自5月以来首次升为正 值. (完)