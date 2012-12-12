金属期市: 伦敦期铜持稳,受中国增长迹象及美联储宽松预期支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
上海期货交易所主力3月期铜合约 跌0.22%,报每吨57,770元 人民币(9,200美元). 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交 谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临 近,相关磋商进一步深化. 贝纳的发言人周二表示,虽然奥巴马总统降低了新增税收的目标,但仍 不可接受. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)料在今日的政策会议中宣布新一轮 的公债购买计划.该会议在今日稍晚结束. 美国10月贸易逆差扩大,出口创出近四年来的最大降幅.这表明全球需 求放缓正在拖累美国经济. 周二德国智库ZEW调查显示,德国12月分析师和投资者信心大幅上升, 受鼓舞人心的美国经济数据支撑,经济景气判断指数自5月以来首次升为正 值. (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。