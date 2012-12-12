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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 16:01 BJT

金属期市: 伦铜价格持稳,因中国经济回暖迹象及美联储或推刺激举措

"铜价受中国和美国因素影响.目前中国和美国经济都在复苏.虽然复
苏力道仍然疲弱,但我们认为铜价不会下跌,因此流动性或宏观经济面传来
好消息,都会助力铜价走升."未来资产证券大宗商品研究主管Henry Liu称
.
    
    他补充道,"毋庸置疑,美联储带来的流动性是铜价的良好驱动力."
    
    0709GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,112.75美
元,较上日上涨0.12%.
    
    铜价今年迄今累计涨逾6%,并接近周一触及的近两个月高位8,159美元
.
    
    上海期交所主力3月期铜 上升0.14%,收报每吨57,980元人民
币(9,300美元).
    
    0709 GMT基本金属价格:   

    金属          最新报价      变动      涨跌%   年初迄今涨跌% 
    LME期铜       8112.75      9.75     +0.12      6.75
    上海期铜         57980        80     +0.14      4.73
    COMEX期铜      369.50      0.85     +0.23      7.54
    LME期铝       2113.00     -3.00     -0.14      4.60
    上海期铝         15380        10     +0.07     -2.93
    LME期锌       2078.00     -2.00     -0.10     12.63
    上海期锌         15545        10     +0.06      5.07
    LME期镍      17790.00    -10.00     -0.06     -4.92
    LME期铅       2295.00     -2.00     -0.09     12.78
    上海期铅      15350.00     20.00     +0.13      0.43
    LME期锡      23000.00     30.00     +0.13     19.79
    LME/上海套利价差^ 1311
    
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX
报价为美分/磅    
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份    
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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