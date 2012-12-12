金属期市: 伦铜价格持稳,因中国经济回暖迹象及美联储或推刺激举措

"铜价受中国和美国因素影响.目前中国和美国经济都在复苏.虽然复 苏力道仍然疲弱,但我们认为铜价不会下跌,因此流动性或宏观经济面传来 好消息,都会助力铜价走升."未来资产证券大宗商品研究主管Henry Liu称 . 他补充道,"毋庸置疑,美联储带来的流动性是铜价的良好驱动力." 0709GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,112.75美 元,较上日上涨0.12%. 铜价今年迄今累计涨逾6%,并接近周一触及的近两个月高位8,159美元 . 上海期交所主力3月期铜 上升0.14%,收报每吨57,980元人民 币(9,300美元). 0709 GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8112.75 9.75 +0.12 6.75 上海期铜 57980 80 +0.14 4.73 COMEX期铜 369.50 0.85 +0.23 7.54 LME期铝 2113.00 -3.00 -0.14 4.60 上海期铝 15380 10 +0.07 -2.93 LME期锌 2078.00 -2.00 -0.10 12.63 上海期锌 15545 10 +0.06 5.07 LME期镍 17790.00 -10.00 -0.06 -4.92 LME期铅 2295.00 -2.00 -0.09 12.78 上海期铅 15350.00 20.00 +0.13 0.43 LME期锡 23000.00 30.00 +0.13 19.79 LME/上海套利价差^ 1311 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)