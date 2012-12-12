金属期市: LME期铜收高,因美联储推出刺激措施及中国经济回暖

* 年底前铜价料将在目前水准盘整 * 美联储宣布更多刺激措施 路透伦敦12月12日 - 期铜价格周三微幅收高,接近两个月高位,因美 联储推出更多货币宽松政策,而且中国这一全球最大金属消费国出现更多 经济回暖迹象. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 从前一交易日的跌势中反弹 ,收市时买盘价报每吨8,130美元,较周二收盘涨0.3%. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收报每磅3.70美元,上涨 2.9美分,盘中在3.6625美元至3.7020美元间交投. 美联储公布增加对美国经济的刺激,对就业复苏步伐表示失望. 美联储声明公布后1808GMT时,期铜报每吨8,157美元. 但对美国增税减支谈判的忧虑抑制了铜价升势,因磋商谈判未能取得 太多进展. 另外欧元区数据显示制造业持续大幅下挫,这亦打压人气. Natixis的Nic Brown称,中国经济的回暖亦支撑了市场. 今年迄今铜价累计涨逾6%,距周一触及的近两个月高位8,159美元仅咫 尺之遥. 但更多升势可能要等到新的一年. "从纯技术面来说,我认为铜价将在8,220美元左右停止升势并呈盘整 走势,该水准确实是强大阻力位,......目前这一市场需要稍事喘息,在持 续上涨前,还需要一些基本面信号."VTB CAPITAL分析师Andrey Kryuchenk ov表示.他称对2013年仍看多. 瑞银称将2012和2013年铝价预估分别下调2%和1%,以凸显其基本面疲 弱. "全球生产商在价格疲弱之际减产不够,打压了中短期价格预估,"瑞银 在研究报告中称. 但美国经济复苏是铝价的主要上涨风险,因这可能刺激汽车和消费者 包装需求. 三个月期铝 收高1%,报每吨2,138美元,接近周二创下的近三个 月高位2,142美元. 瑞银称,镍是其最不看好的基本金属. "供应增长仍是镍市场的一个问题,因预计供应持续增长,......尽管2 013年可能是供大于求的一年,但过剩情况应小于2012年,"该报告称. LME三个月期镍 收低0.6%,报每吨17,700美元. 期铅 涨1.1%,报每吨2,322美元,接近年内高位2,329美元.期锌 收报2,095美元,较前一交易日上涨0.7%,期锡 买盘价升0.7 %,报23,135美元. 以下为1725GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨 跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 368.60 0.95 +0.26 344.75 6.9 2 LME期铝 2135.75 19.75 +0.93 2020.00 5.7 3 LME期铜 8118.75 15.75 +0.19 7600.00 6.8 3 LME期铅 2316.75 19.75 +0.86 2034.00 13.9 0 LME期镍 17722.00 -78.00 -0.44 18650.00 -4.9 8 LME期锡 23000.00 30.00 +0.13 19200.00 19.7 9 LME期锌 2091.75 11.75 +0.56 1845.00 13.3 7 上海期铝 15285.00 5.00 +0.03 15845.00 -3.5 3 上海期铜 57900.00 50.00 +0.09 55360.00 4.5 9 上海期锌 15445.00 5.00 +0.03 14795.00 4.3 9 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合 约为人民币/吨.(完)