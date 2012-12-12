金属期市: LME期铜收高,因美联储推出刺激措施及中国经济回暖

* 年底前铜价料将在目前水准盘整
* 美联储宣布更多刺激措施
路透伦敦12月12日 - 期铜价格周三微幅收高,接近两个月高位,因美
联储推出更多货币宽松政策,而且中国这一全球最大金属消费国出现更多
经济回暖迹象.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 从前一交易日的跌势中反弹
,收市时买盘价报每吨8,130美元,较周二收盘涨0.3%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收报每磅3.70美元,上涨
2.9美分,盘中在3.6625美元至3.7020美元间交投.
美联储公布增加对美国经济的刺激,对就业复苏步伐表示失望.
美联储声明公布后1808GMT时,期铜报每吨8,157美元.
但对美国增税减支谈判的忧虑抑制了铜价升势,因磋商谈判未能取得
太多进展.
另外欧元区数据显示制造业持续大幅下挫,这亦打压人气.
Natixis的Nic Brown称,中国经济的回暖亦支撑了市场.
今年迄今铜价累计涨逾6%,距周一触及的近两个月高位8,159美元仅咫
尺之遥.
但更多升势可能要等到新的一年.
"从纯技术面来说,我认为铜价将在8,220美元左右停止升势并呈盘整
走势,该水准确实是强大阻力位,......目前这一市场需要稍事喘息,在持
续上涨前,还需要一些基本面信号."VTB CAPITAL分析师Andrey Kryuchenk
ov表示.他称对2013年仍看多.
瑞银称将2012和2013年铝价预估分别下调2%和1%,以凸显其基本面疲
弱.
"全球生产商在价格疲弱之际减产不够,打压了中短期价格预估,"瑞银
在研究报告中称.
但美国经济复苏是铝价的主要上涨风险,因这可能刺激汽车和消费者
包装需求.
三个月期铝 收高1%,报每吨2,138美元,接近周二创下的近三个
月高位2,142美元.
瑞银称,镍是其最不看好的基本金属.
"供应增长仍是镍市场的一个问题,因预计供应持续增长,......尽管2
013年可能是供大于求的一年,但过剩情况应小于2012年,"该报告称.
LME三个月期镍 收低0.6%,报每吨17,700美元.
期铅 涨1.1%,报每吨2,322美元,接近年内高位2,329美元.期锌
收报2,095美元,较前一交易日上涨0.7%,期锡 买盘价升0.7
%,报23,135美元.
以下为1725GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初
迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨
跌%
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COMEX期铜 368.60 0.95 +0.26 344.75 6.9
2
LME期铝 2135.75 19.75 +0.93 2020.00 5.7
3
LME期铜 8118.75 15.75 +0.19 7600.00 6.8
3
LME期铅 2316.75 19.75 +0.86 2034.00 13.9
0
LME期镍 17722.00 -78.00 -0.44 18650.00 -4.9
8
LME期锡 23000.00 30.00 +0.13 19200.00 19.7
9
LME期锌 2091.75 11.75 +0.56 1845.00 13.3
7
上海期铝 15285.00 5.00 +0.03 15845.00 -3.5
3
上海期铜 57900.00 50.00 +0.09 55360.00 4.5
9
上海期锌 15445.00 5.00 +0.03 14795.00 4.3
9
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)