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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 03:43 BJT

金属期市: LME期铜收高,因美联储推出刺激措施及中国经济回暖

* 年底前铜价料将在目前水准盘整
    * 美联储宣布更多刺激措施

    路透伦敦12月12日 - 期铜价格周三微幅收高,接近两个月高位,因美
联储推出更多货币宽松政策,而且中国这一全球最大金属消费国出现更多
经济回暖迹象.
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 从前一交易日的跌势中反弹
,收市时买盘价报每吨8,130美元,较周二收盘涨0.3%.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收报每磅3.70美元,上涨
2.9美分,盘中在3.6625美元至3.7020美元间交投.
    
    美联储公布增加对美国经济的刺激,对就业复苏步伐表示失望.
    
    美联储声明公布后1808GMT时,期铜报每吨8,157美元.
    
    但对美国增税减支谈判的忧虑抑制了铜价升势,因磋商谈判未能取得
太多进展.
    
    另外欧元区数据显示制造业持续大幅下挫,这亦打压人气.
    
    Natixis的Nic Brown称,中国经济的回暖亦支撑了市场.
    
    今年迄今铜价累计涨逾6%,距周一触及的近两个月高位8,159美元仅咫
尺之遥.
    
    但更多升势可能要等到新的一年.
    
    "从纯技术面来说,我认为铜价将在8,220美元左右停止升势并呈盘整
走势,该水准确实是强大阻力位,......目前这一市场需要稍事喘息,在持
续上涨前,还需要一些基本面信号."VTB CAPITAL分析师Andrey Kryuchenk
ov表示.他称对2013年仍看多.
    
    瑞银称将2012和2013年铝价预估分别下调2%和1%,以凸显其基本面疲
弱.
    
    "全球生产商在价格疲弱之际减产不够,打压了中短期价格预估,"瑞银
在研究报告中称.
    
    但美国经济复苏是铝价的主要上涨风险,因这可能刺激汽车和消费者
包装需求.
    
    三个月期铝 收高1%,报每吨2,138美元,接近周二创下的近三个
月高位2,142美元.
    
    瑞银称,镍是其最不看好的基本金属.
    
    "供应增长仍是镍市场的一个问题,因预计供应持续增长,......尽管2
013年可能是供大于求的一年,但过剩情况应小于2012年,"该报告称.
    
    LME三个月期镍 收低0.6%,报每吨17,700美元.
    
    期铅 涨1.1%,报每吨2,322美元,接近年内高位2,329美元.期锌
 收报2,095美元,较前一交易日上涨0.7%,期锡 买盘价升0.7
%,报23,135美元.  
    
        以下为1725GMT基本金属主力合约报价: 

                                                  2011年   年初
迄今 
                最新报价       变动     涨跌%     收市价     涨
跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜     368.60        0.95     +0.26     344.75      6.9
2
  LME期铝      2135.75       19.75     +0.93    2020.00      5.7
3
  LME期铜      8118.75       15.75     +0.19    7600.00      6.8
3
  LME期铅      2316.75       19.75     +0.86    2034.00     13.9
0
  LME期镍     17722.00      -78.00     -0.44   18650.00     -4.9
8
  LME期锡     23000.00       30.00     +0.13   19200.00     19.7
9
  LME期锌      2091.75       11.75     +0.56    1845.00     13.3
7
  上海期铝    15285.00        5.00     +0.03   15845.00     -3.5
3
  上海期铜    57900.00       50.00     +0.09   55360.00      4.5
9
  上海期锌    15445.00        5.00     +0.03   14795.00      4.3
9
 ---------------------------------------------------------------
----  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合
约为人民币/吨.(完)

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