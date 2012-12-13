金属期市: LME期铜下滑,因美元在美联储决议出炉后展开反弹

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
上海期交所交投最热络的3月期铜合约 下跌0.57%至每吨57,6 50元人民币. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布新一轮的货币政策刺激措 施,史无前例地指出利率将维持在接近零,直到失业率降至至少6.5%.[nL4T 09M5TM] 美国国会共和党议员和白宫之间就避免"财政悬崖"的磋商,直到周三 双方在大幅增税和削减预算方面仍有很大歧见,协商人士认为谈判很可能 拖到圣诞节之后. 基本金属主力合约0122GMT时报价 最新价格 变动 涨跌% 年内迄今涨跌% LME期铜 8080.75 -49.25 -0.61 6.33 上海期铜 57650 -330 -0.57 4.14 Comex期铜 368.50 -3.10 -0.83 7.25 LME期铝 2132.00 -6.00 -0.28 5.54 上海期铝 15370 -10 -0.07 -3.00 LME期锌 2078.25 -16.75 -0.80 12.64 上海期锌 15460 -85 -0.55 4.49 LME期镍 17600.00 -100.00 -0.56 -5.93 LME期铅 2307.25 -14.75 -0.64 13.38 LME期锡 22950.00 -185.00 -0.80 19.53 LME/上海套利价差 1512 (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。