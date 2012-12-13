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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 10:23 BJT

金属期市: LME期铜下滑,因美元在美联储决议出炉后展开反弹

上海期交所交投最热络的3月期铜合约 下跌0.57%至每吨57,6
50元人民币.
    
    美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布新一轮的货币政策刺激措
施,史无前例地指出利率将维持在接近零,直到失业率降至至少6.5%.[nL4T
09M5TM]
    
    美国国会共和党议员和白宫之间就避免"财政悬崖"的磋商,直到周三
双方在大幅增税和削减预算方面仍有很大歧见,协商人士认为谈判很可能
拖到圣诞节之后.
    
    基本金属主力合约0122GMT时报价
                 最新价格     变动       涨跌%    年内迄今涨跌%
  LME期铜        8080.75    -49.25     -0.61      6.33
  上海期铜          57650      -330     -0.57      4.14
  Comex期铜       368.50     -3.10     -0.83      7.25
  LME期铝        2132.00     -6.00     -0.28      5.54
  上海期铝          15370       -10     -0.07     -3.00
  LME期锌        2078.25    -16.75     -0.80     12.64
  上海期锌          15460       -85     -0.55      4.49
  LME期镍       17600.00   -100.00     -0.56     -5.93
  LME期铅        2307.25    -14.75     -0.64     13.38
  LME期锡       22950.00   -185.00     -0.80     19.53
  LME/上海套利价差   1512
    (完)

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