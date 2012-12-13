金属期市: LME期铜下挫,财政悬崖忧虑拖累价格

0723GMT,伦敦期铜 跌0.63%,报每吨8,078美元,扭转前日的小 幅涨势.铜价自11月中以来上涨了逾6%,并仍然临近周一所及的近两个月高 点8,159美元. 上海期交所主力3月期铜 下滑0.64%,收报每吨57,610元人民 币. 铅供应紧张的形势已经有所缓解,因此交易商称,当前基于基本面的价 格波动正变得更受技术面讯号的影响. 伦敦期铅 在周三触及每吨2,328.50美元,为10月2日以来最高, 但受到强劲技术阻力位2,329的阻挡. 0723GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8078.50 -51.50 -0.63 6.30 上海期铜 57610 -370 -0.64 4.06 COMEX期铜 368.30 -3.30 -0.89 7.19 LME期铝 2131.00 -7.00 -0.83 5.50 上海期铝 15415 35 +0.23 -2.71 LME期锌 2074.00 -21.00 -1.00 12.41 上海期锌 15455 -90 -0.58 4.46 LME期镍 17660.00 -40.00 -0.23 -5.61 LME期铅 2300.75 -21.25 -0.92 13.06 上海期铅 15325.00 -25.00 -0.16 0.26 LME期锡 22999.00 -136.00 -0.59 19.79 LME/上海套利价差^ 1386 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)