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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 16:47 BJT

金属期市: LME期铜下挫,财政悬崖忧虑拖累价格

0723GMT,伦敦期铜 跌0.63%,报每吨8,078美元,扭转前日的小
幅涨势.铜价自11月中以来上涨了逾6%,并仍然临近周一所及的近两个月高
点8,159美元.
    
    上海期交所主力3月期铜 下滑0.64%,收报每吨57,610元人民
币.
    
    铅供应紧张的形势已经有所缓解,因此交易商称,当前基于基本面的价
格波动正变得更受技术面讯号的影响.
    
    伦敦期铅 在周三触及每吨2,328.50美元,为10月2日以来最高,
但受到强劲技术阻力位2,329的阻挡.
    
    0723GMT基本金属价格:
 金属          最新报价      变动    涨跌%  年初迄今涨跌%
 LME期铜        8078.50    -51.50    -0.63           6.30
 上海期铜         57610      -370    -0.64           4.06
 COMEX期铜       368.30     -3.30    -0.89           7.19
 LME期铝        2131.00     -7.00    -0.83           5.50
 上海期铝         15415        35    +0.23          -2.71
 LME期锌        2074.00    -21.00    -1.00          12.41
 上海期锌         15455       -90    -0.58           4.46
 LME期镍       17660.00    -40.00    -0.23          -5.61
 LME期铅        2300.75    -21.25    -0.92          13.06
 上海期铅      15325.00    -25.00    -0.16           0.26
 LME期锡       22999.00   -136.00    -0.59          19.79
 LME/上海套利价差^  1386
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 
报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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