金属期市: 期铜价格在美联储声明后下跌,受财政忧虑拖累

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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* 巴克莱称如果基本金属升势继续,建议作空 * 铜和铝基本面疲弱 * 美国经济数据乐观,11月零售销售上升,一周初请失业金人数下降 路透伦敦12月13日 - 期铜价格周四下跌,因美国预算谈判僵局仍无获 得解决的迹象,另外美联储决定将货币政策与失业率挂钩,令人担忧其经济 刺激作用可能有限. 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.7%,报每吨8,074美元, 周三收盘时买价报8,130美元,当日涨0.3%. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收挫5.55美分,报每磅3. 6445美元,盘中在3.6435-3.6900美元之间交投. 国会中的共和党人与白宫就避免财政悬崖的磋商依然分歧严重.如果 未能达成协议,可能将使美国经济陷入衰退,而这不利于金属需求. 一些投资者亦担心美联储决定将货币刺激政策与失业和通胀数据联系 起来的作法,因这可能抑制其干预的时间长度. 美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施 的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场 的预期.但为撤出策略设定了失业和通胀门槛. "美联储设定了一些条件,这令市场有点担心.但我看来,金属价格下跌 更多是与财政方面的不确定性有关,而不是对货币宽松政策的失望,"T-com modity 顾问Gianclaudio Torlizzi称. "近期金属价格上涨后,一些投资者锁定仓位并获利了结,担心如果不 能达成财政协议,增税亦将打压资本利得." 盘中交投清淡,期铜成交量为12,800口,较过去30日均值低18%. 美国周四公布的经济数据较为乐观,11月零售销售上升,同时上周初请 失业金人数大幅下降,但金属市场大致未受这些数据影响. 过去一个月铜价上涨逾7%,今年迄今累计涨逾6%. 欧元区前景受到提振,因欧盟达成一项具有里程碑意义的协议,将使欧 洲央行成为欧元区银行业主要监管机构. 这一协议是迈向欧洲银行业联盟的重要一步.德国总理梅克尔称,"该 协议的重要性怎么评价都不为过." 欧洲最大炼铜企业 执行长称,预计2013年中国经济增长,铜 需求上升,尽管近期有报导称,中国经济放缓.中国是全球最大金属进口国. 巴克莱建议,鉴于基本面依旧疲弱,尤其是铝和铜,如果过去一个月的 升势持续,那么应作空基本金属. "目前铝的基本面是基本金属中最疲弱的,但其价格波幅将相当低.相 反,如果现货铜价升至远高于8,500美元的水准,我们建议作空铜,"巴克莱 在研究报告中称. "中国铜库存较高意味着其进口需求可能较上年同期大幅下降,近期取 消对铜的出口税后,明年初出口或将平稳,而这将使市场人气非常负面." 期铝 收低0.6%,报每吨2,126美元,期铅 下挫0.8%,报2, 303美元. 期锌和期锡收盘时均没有交易,期锌 买价报2,073美元,当日跌 1.0%,期锡 买价报22,975美元,较周三尾盘跌0.7%. 期镍 收盘持平于17,700美元.(完)
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。