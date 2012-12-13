金属期市: 期铜价格在美联储声明后下跌,受财政忧虑拖累

* 巴克莱称如果基本金属升势继续,建议作空 * 铜和铝基本面疲弱 * 美国经济数据乐观,11月零售销售上升,一周初请失业金人数下降 路透伦敦12月13日 - 期铜价格周四下跌,因美国预算谈判僵局仍无获 得解决的迹象,另外美联储决定将货币政策与失业率挂钩,令人担忧其经济 刺激作用可能有限. 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低0.7%,报每吨8,074美元, 周三收盘时买价报8,130美元,当日涨0.3%. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收挫5.55美分,报每磅3. 6445美元,盘中在3.6435-3.6900美元之间交投. 国会中的共和党人与白宫就避免财政悬崖的磋商依然分歧严重.如果 未能达成协议,可能将使美国经济陷入衰退,而这不利于金属需求. 一些投资者亦担心美联储决定将货币刺激政策与失业和通胀数据联系 起来的作法,因这可能抑制其干预的时间长度. 美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施 的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场 的预期.但为撤出策略设定了失业和通胀门槛. "美联储设定了一些条件,这令市场有点担心.但我看来,金属价格下跌 更多是与财政方面的不确定性有关,而不是对货币宽松政策的失望,"T-com modity 顾问Gianclaudio Torlizzi称. "近期金属价格上涨后,一些投资者锁定仓位并获利了结,担心如果不 能达成财政协议,增税亦将打压资本利得." 盘中交投清淡,期铜成交量为12,800口,较过去30日均值低18%. 美国周四公布的经济数据较为乐观,11月零售销售上升,同时上周初请 失业金人数大幅下降,但金属市场大致未受这些数据影响. 过去一个月铜价上涨逾7%,今年迄今累计涨逾6%. 欧元区前景受到提振,因欧盟达成一项具有里程碑意义的协议,将使欧 洲央行成为欧元区银行业主要监管机构. 这一协议是迈向欧洲银行业联盟的重要一步.德国总理梅克尔称,"该 协议的重要性怎么评价都不为过." 欧洲最大炼铜企业 执行长称,预计2013年中国经济增长,铜 需求上升,尽管近期有报导称,中国经济放缓.中国是全球最大金属进口国. 巴克莱建议,鉴于基本面依旧疲弱,尤其是铝和铜,如果过去一个月的 升势持续,那么应作空基本金属. "目前铝的基本面是基本金属中最疲弱的,但其价格波幅将相当低.相 反,如果现货铜价升至远高于8,500美元的水准,我们建议作空铜,"巴克莱 在研究报告中称. "中国铜库存较高意味着其进口需求可能较上年同期大幅下降,近期取 消对铜的出口税后,明年初出口或将平稳,而这将使市场人气非常负面." 期铝 收低0.6%,报每吨2,126美元,期铅 下挫0.8%,报2, 303美元. 期锌和期锡收盘时均没有交易,期锌 买价报2,073美元,当日跌 1.0%,期锡 买价报22,975美元,较周三尾盘跌0.7%. 期镍 收盘持平于17,700美元.(完)