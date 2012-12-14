金属期市: LME期铜下跌,受累于美国财政悬崖谈判久拖不决

上海期货交易所主力3月期铜合约 微涨0.12%,报每吨57,680 元人民币(9,300美元),本周料连续第三周上涨. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时 ,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 全球主要央行周四延长了在2007-2009年金融危机时期设立的一系列 货币互换协议,预防未来市场上出现紧张. 上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹, 艰难的美国经济复苏显露乐观迹象. 欧洲第二大铜生产商KGHM 在哈萨克斯坦申请勘探执照,以帮 助其实现到2018年70万吨的年产量目标.(完)