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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 10:47 BJT

金属期市: LME期铜下跌,受累于美国财政悬崖谈判久拖不决

上海期货交易所主力3月期铜合约 微涨0.12%,报每吨57,680
元人民币(9,300美元),本周料连续第三周上涨.
    
    美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时
,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 
    
    全球主要央行周四延长了在2007-2009年金融危机时期设立的一系列
货币互换协议,预防未来市场上出现紧张.
    
    上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹,
艰难的美国经济复苏显露乐观迹象. 
    
    欧洲第二大铜生产商KGHM 在哈萨克斯坦申请勘探执照,以帮
助其实现到2018年70万吨的年产量目标.(完)

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