金属期市: LME期铜下跌,受累于美国财政悬崖谈判久拖不决

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
上海期货交易所主力3月期铜合约 微涨0.12%,报每吨57,680 元人民币(9,300美元),本周料连续第三周上涨. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时 ,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 全球主要央行周四延长了在2007-2009年金融危机时期设立的一系列 货币互换协议,预防未来市场上出现紧张. 上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹, 艰难的美国经济复苏显露乐观迹象. 欧洲第二大铜生产商KGHM 在哈萨克斯坦申请勘探执照,以帮 助其实现到2018年70万吨的年产量目标.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。