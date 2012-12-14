金属期市: 伦敦期铜走坚,此前中国制造业数据显示景气回暖

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"展望未来,这是又一个大增长周期的部分内容--这些数据有理由表现 良好.对于第一季的乐观情绪正在改善."商品研究公司Barratt's Bulleti n的执行长Jonathan Barratt表示. 0722GMT,伦敦期铜 报每吨8,090.50美元,较上日纽约收盘价8, 074美元上涨0.2%. 自从期铜在周三触及近两个月高点8,162美元后,一系列的年末获利了 结操作令铜价的上档动能被压制,而且美国财政谈判的迟缓进展也令铜价 承压. 期铜价格今年迄今上涨逾6%. 上海期交所主力3月期铜 上涨0.4%,收报每吨57,840元人民币 ,并且是连续第三周录得周线涨幅. 0722GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8090.50 16.50 +0.20 6.45 上海期铜 57840 230 +0.40 4.48 COMEX期铜 368.75 2.75 +0.75 7.32 LME期铝 2123.00 -3.00 -0.14 5.10 上海期铝 15425 10 +0.06 -2.65 LME期锌 2078.00 5.00 +0.24 12.63 上海期锌 15555 100 +0.65 5.14 LME期镍 17780.00 80.00 +0.45 -4.97 LME期铅 2309.00 6.00 +0.26 13.46 上海期铅 15350.00 25.00 +0.16 0.43 LME期锡 23000.00 25.00 +0.11 19.79 LME/上海套利价差^ 1280 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。