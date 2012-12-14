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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 16:25 BJT

金属期市: 伦敦期铜走坚,此前中国制造业数据显示景气回暖

"展望未来,这是又一个大增长周期的部分内容--这些数据有理由表现
良好.对于第一季的乐观情绪正在改善."商品研究公司Barratt's Bulleti
n的执行长Jonathan Barratt表示.
    
    0722GMT,伦敦期铜 报每吨8,090.50美元,较上日纽约收盘价8,
074美元上涨0.2%.
    
    自从期铜在周三触及近两个月高点8,162美元后,一系列的年末获利了
结操作令铜价的上档动能被压制,而且美国财政谈判的迟缓进展也令铜价
承压.
    
    期铜价格今年迄今上涨逾6%.
    
    上海期交所主力3月期铜 上涨0.4%,收报每吨57,840元人民币
,并且是连续第三周录得周线涨幅.
    
    
    0722GMT基本金属价格:
 金属        最新报价      变动     涨跌%  年初迄今涨跌%
 LME期铜      8090.50     16.50     +0.20           6.45
 上海期铜       57840       230     +0.40           4.48
 COMEX期铜     368.75      2.75     +0.75           7.32
 LME期铝      2123.00     -3.00     -0.14           5.10
 上海期铝       15425        10     +0.06          -2.65
 LME期锌      2078.00      5.00     +0.24          12.63
 上海期锌       15555       100     +0.65           5.14
 LME期镍     17780.00     80.00     +0.45          -4.97
 LME期铅      2309.00      6.00     +0.26          13.46
 上海期铅    15350.00     25.00     +0.16           0.43
 LME期锡     23000.00     25.00     +0.11          19.79
 LME/上海套利价差^  1280
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 
报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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