金属期市: 伦敦期铜走坚,此前中国制造业数据显示景气回暖

"展望未来,这是又一个大增长周期的部分内容--这些数据有理由表现 良好.对于第一季的乐观情绪正在改善."商品研究公司Barratt's Bulleti n的执行长Jonathan Barratt表示. 0722GMT,伦敦期铜 报每吨8,090.50美元,较上日纽约收盘价8, 074美元上涨0.2%. 自从期铜在周三触及近两个月高点8,162美元后,一系列的年末获利了 结操作令铜价的上档动能被压制,而且美国财政谈判的迟缓进展也令铜价 承压. 期铜价格今年迄今上涨逾6%. 上海期交所主力3月期铜 上涨0.4%,收报每吨57,840元人民币 ,并且是连续第三周录得周线涨幅. 0722GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8090.50 16.50 +0.20 6.45 上海期铜 57840 230 +0.40 4.48 COMEX期铜 368.75 2.75 +0.75 7.32 LME期铝 2123.00 -3.00 -0.14 5.10 上海期铝 15425 10 +0.06 -2.65 LME期锌 2078.00 5.00 +0.24 12.63 上海期锌 15555 100 +0.65 5.14 LME期镍 17780.00 80.00 +0.45 -4.97 LME期铅 2309.00 6.00 +0.26 13.46 上海期铅 15350.00 25.00 +0.16 0.43 LME期锡 23000.00 25.00 +0.11 19.79 LME/上海套利价差^ 1280 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)