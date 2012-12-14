金属期市:铜价持稳,中国经济数据抵消对欧元区经济恶化的担忧

* 汇丰中国12月制造业PMI增至50.9 * 欧元区就业率下滑,通胀压力缓和 * 美国11月工业产出增幅超过预期 路透伦敦12月14日 - 期铜价格周五持稳,金属消费大国-中国经济前 景改善抵消了投资人对欧元区经济不断恶化和美国可能出现财政危机的担 忧. 汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订 单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政 策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(P MI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5. "这明显是朝着正确的方向.而且中国股市大涨,这也很重要."Natixis 分析师Nic Brown表示. "金属市场四成靠中国,即便欧洲和美国的情势挣扎,中国经济成长增 强,亚洲的成长也将增强." 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收报每吨8,065美元,略低于昨 日收盘的8,074美元,周三期铜触及两个月高位,今年迄今上扬超过6%. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收高2.05美分,报每磅3. 6650美元,盘中在3.6570-3.6765美元之间交投. 交易商表示,中国股市周五表现远胜其他亚洲股市,因中国制造业数据 改善,这进一步支撑金属价格. 美国11月工业生产增长超过预期,增速为近两年最快,因在飓风桑迪干 扰后生产反弹,这对基本金属需求也是好兆头. 美国11月消费者物价指数六个月来首次降低,推高欧元兑美元.美元走 软令美元计价的金属等商品兑欧元持有者更为便宜. 但欧元区经济成长前景更为低迷.欧盟统计局周五公布,欧元区第三季 就业人口较前季减少0.2%,较上年同期下滑0.7%.周五公布的采购经理人指 数(PMI)显示,欧元区第四季衰退程度加深,此前数据显示该地区12月民间 经济活动连续第11个月呈萎缩. 期铝 收盘没有成交,买盘最后报2,122美元,周四收报每吨2,12 6美元,期铅 由2,303美元.跌至2,296美元. 期锌 由2,073美元升至2,090美元,期锡 由22,975美元 升至23,150美元. 期镍 收报17,875美元,周四收报17,700美元.(完)