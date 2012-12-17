金属期市:伦铜进行盘整,美国财政悬崖引发忧虑抑制升势

上海期货交易所期铜主力3月合约 下滑0.29%,报57,670元人民 币. 美国众议院议长贝纳接受对最富人群上调所得税税率,为美国达成协议 以避免"财政悬崖"扫除了共和党方面的一项关键障碍.消息人士称,贝纳向总 统奥巴马提交的最新"财政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕 人群缴纳的最高所得税税率从36%上调至39.6%.. 中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把 握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和 改善宏观调控,促进经济持续健康发展. 智利国有铜企Codelco 旗下Chuquicamata矿的工人周六表示, 他们已接受公司的薪资方案.(完)