金属期市:伦铜进行盘整,美国财政悬崖引发忧虑抑制升势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
上海期货交易所期铜主力3月合约 下滑0.29%,报57,670元人民 币. 美国众议院议长贝纳接受对最富人群上调所得税税率,为美国达成协议 以避免"财政悬崖"扫除了共和党方面的一项关键障碍.消息人士称,贝纳向总 统奥巴马提交的最新"财政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕 人群缴纳的最高所得税税率从36%上调至39.6%.. 中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把 握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和 改善宏观调控,促进经济持续健康发展. 智利国有铜企Codelco 旗下Chuquicamata矿的工人周六表示, 他们已接受公司的薪资方案.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。