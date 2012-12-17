金属期市: 期铜上涨,受中国经济成长信号和美国财政谈判进展提振

(跳一)0808GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,07 7美元,较上日上涨0.15%.期铜在12月12日触及近两个月高位8,162美元. 周一交易量温和,0712GMT时,各类金属共成交不到5,000口. 但LME期铜未平仓合约MCU-OI-TOT自11月中旬以来已增加约12%,维 持在4月以来高位附近,显示投资人对期铜的兴趣浓厚. 上海期交所主力3月期铜 上涨0.5%,收报每吨58,130元人民币 . 美国财政危机谈判出现进展迹象,亦协助支撑铜价. 中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续 把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加 强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展. 0808GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨 跌% LME期铜 8077.00 12.00 +0.15 6.28 上海期铜 58130 290 +0.50 5.00 COMEX期铜 368.15 -0.15 -0.04 7.14 LME期铝 2120.00 -2.00 -0.09 4.95 上海期铝 15405 -20 -0.13 -2.78 LME期锌 2091.75 1.75 +0.08 13.37 上海期锌 15625 70 +0.45 5.61 LME期镍 17823.00 -52.00 -0.29 -4.74 LME期铅 2292.00 -4.00 -0.17 12.63 上海期铅 15320.00 -30.00 -0.20 0.23 LME期锡 23098.00 -52.00 -0.22 20.30 LME/上海套利价差^ 961 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)