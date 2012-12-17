金属期市: 期铜上涨,受中国经济成长信号和美国财政谈判进展提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(跳一)0808GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,07 7美元,较上日上涨0.15%.期铜在12月12日触及近两个月高位8,162美元. 周一交易量温和,0712GMT时,各类金属共成交不到5,000口. 但LME期铜未平仓合约MCU-OI-TOT自11月中旬以来已增加约12%,维 持在4月以来高位附近,显示投资人对期铜的兴趣浓厚. 上海期交所主力3月期铜 上涨0.5%,收报每吨58,130元人民币 . 美国财政危机谈判出现进展迹象,亦协助支撑铜价. 中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续 把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加 强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展. 0808GMT基本金属价格: 金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨 跌% LME期铜 8077.00 12.00 +0.15 6.28 上海期铜 58130 290 +0.50 5.00 COMEX期铜 368.15 -0.15 -0.04 7.14 LME期铝 2120.00 -2.00 -0.09 4.95 上海期铝 15405 -20 -0.13 -2.78 LME期锌 2091.75 1.75 +0.08 13.37 上海期锌 15625 70 +0.45 5.61 LME期镍 17823.00 -52.00 -0.29 -4.74 LME期铅 2292.00 -4.00 -0.17 12.63 上海期铅 15320.00 -30.00 -0.20 0.23 LME期锡 23098.00 -52.00 -0.22 20.30 LME/上海套利价差^ 961 注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅 上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。