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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 17:09 BJT

金属期市: 期铜上涨,受中国经济成长信号和美国财政谈判进展提振

(跳一)0808GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,07
7美元,较上日上涨0.15%.期铜在12月12日触及近两个月高位8,162美元.
    
    周一交易量温和,0712GMT时,各类金属共成交不到5,000口.
    
    但LME期铜未平仓合约MCU-OI-TOT自11月中旬以来已增加约12%,维
持在4月以来高位附近,显示投资人对期铜的兴趣浓厚.
    
    上海期交所主力3月期铜 上涨0.5%,收报每吨58,130元人民币
.
    
    美国财政危机谈判出现进展迹象,亦协助支撑铜价.
    
    中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续
把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加
强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
    
    
    0808GMT基本金属价格:
 金属          最新报价          变动      涨跌%   年初迄今涨
                                                          跌%
 LME期铜        8077.00         12.00      +0.15         6.28
 上海期铜         58130           290      +0.50         5.00
 COMEX期铜       368.15         -0.15      -0.04         7.14
 LME期铝        2120.00         -2.00      -0.09         4.95
 上海期铝         15405           -20      -0.13        -2.78
 LME期锌        2091.75          1.75      +0.08        13.37
 上海期锌         15625            70      +0.45         5.61
 LME期镍       17823.00        -52.00      -0.29        -4.74
 LME期铅        2292.00         -4.00      -0.17        12.63
 上海期铅      15320.00        -30.00      -0.20         0.23
 LME期锡       23098.00        -52.00      -0.22        20.30
 LME/上海套利价差^  961
 
    注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 
报价为美分/磅
    上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
    ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上1
 7%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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