金属期市:期铜整固升势,因美国避免预算危机磋商取得进展

* 锡价升至八个半月最高 * 缺乏冒险意愿限制升势-分析师 路透伦敦12月18日 - 期铜价格周一整固升势,之前已上涨一个月,因 美国避免预算危机磋商取得进展,对美国经济可能重陷衰退的担忧缓和. 美国得以避免自动减支和增税的前景可能已经在铜价中有所反映,铜 价自11月中已经大涨约6%,同期现货金 跌约1%,布兰特原油期货<LCO c1>跌2.5%. 周一晚奥巴马总统在给共和党议员建议回复中对向富人加税的立场作 出重大改变,解决财政悬崖的分歧大幅缩窄,之后许多市场上扬. 但伦敦金属交易所(LME)指标期铜 回吐早盘升幅,收报8,024美 元,跌0.5%. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低1.25美分,报每磅3. 6365美元,盘中在3.6345-3.6610美元之间交投. "股市昨晚在纽约作出了正面回应,从逻辑上而言,投资人会认为这对 商品市场也有利."法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示. "但因基本金属已经在过去几周大涨,比起一些其他市场,这里上涨的 空间要小." 全球最大金属消费国-中国经济成长有起色的迹象也在近几周提振铜 价. 周一美国监管机构批准摩根大通 推出由实货金属库存支持的 铜上市交易基金(ETF)这一备受争议的计划后,市场预计铜价将受到进一步 支撑. 但这一提振可能需要一些时间才能令市场感觉到. LME市场多空两方有关铝的争斗引发大量交割库存进库,这抹去近几日 现货的大幅升水. 周一,现货较三个月期铜的升水攀升至高达每吨47美元,为2007年2月 来最高,但周二降至贴水15美元. 三个月期铝 跌0.4%,报2,098美元,期锡 大涨1%,报23,5 25美元,为八个半月高位. 期锌 持平,报2,090美元,三个月期铅 收高0.8%,报2,31 9美元.期镍 攀升1.1%,报17,800美元. 以下为1707 GMT基本金属主力合约报价: 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨 跌% ---------------------------------------------------------------- --- COMEX期铜 364.35 -1.10 -0.30 344.75 5.6 9 LME期铝 2101.50 -4.00 -0.19 2020.00 4.0 3 LME期铜 8021.50 -38.50 -0.48 7600.00 5.5 5 LME期铅 2315.25 19.25 +0.84 2034.00 13.8 3 LME期镍 17788.00 183.00 +1.04 18650.00 -4.6 2 LME期锡 23470.00 170.00 +0.73 19200.00 22.2 4 LME期锌 2088.25 -1.75 -0.08 1845.00 13.1 8 上海期铝 15300.00 -105.00 -0.68 15845.00 -3.4 4 上海期铜 57880.00 -250.00 -0.43 55360.00 4.5 5 上海期锌 15545.00 -80.00 -0.51 14795.00 5.0 7 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约 为人民币/吨.(完)